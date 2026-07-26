Edin Dzeko'nun kararı belli oldu! Sözleşme imzalayacak

Geçtiğimiz sezonu Schalke'de tamamlayan ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumuna geçen Edin Dzeko'nun geleceği belli oldu. 40 yaşındaki santrforun Alman ekibiyle Haziran 2027'ye kadar geçerli olacak bir yıllık yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Bundesliga'ya yükselen Schalke, hücum hattındaki tecrübesini korumak amacıyla Dzeko ile yürüttüğü görüşmeleri hızlandırdı. Son 24 saat içerisinde yapılan temasların ardından tarafların sözleşmenin temel şartları üzerinde anlaşma sağladığı ifade edildi. GÖRÜŞMELERDE İLERLEME SAĞLANDI Schalke Sportif Direktörü Frank Baumann, geçtiğimiz hafta Edin Dzeko ile yapılan görüşmelerin devam ettiğini açıklamıştı. Baumann, tarafların sözleşme detayları üzerinde çalıştığını ancak anlaşmanın tamamlanıp tamamlanmayacağının henüz belli olmadığını dile getirmişti. Yapılan son görüşmelerin ardından süreçte önemli ilerleme kaydedildi ve Dzeko'nun Schalke'de kalma ihtimali güçlendi.

Edin Dzeko KALMA İHTİMALİ YÜZDE 90'A ÇIKTI Edin Dzeko'nun Schalke ile yeni sözleşme imzalama ihtimalinin kısa süre içerisinde yüzde 80-90 seviyelerine yükseldiği belirtildi. Alman kulübünün hem oyuncunun tecrübesinden yararlanmak hem de Bundesliga'daki hücum rotasyonunu güçlendirmek istediği kaydedildi. Dzeko'nun da takım içerisindeki konumundan ve kulübün yeni sezon planlamasından memnun olduğu ifade edildi. WÖBER TRANSFERİ ELİ RAHATLATTI Schalke'nin Maximilian Wöber'i ekonomik açıdan uygun şartlarla kadrosuna katması, Edin Dzeko'ya ayrılacak bütçe konusunda kulübün elini rahatlattı. Alman temsilcisinin savunma transferini planlanan maliyetin altında tamamlamasının ardından Dzeko'nun yeni sözleşmesi için daha uygun bir ekonomik ortam oluştuğu belirtildi. Bu gelişmenin, tarafların anlaşmaya yaklaşmasında önemli rol oynadığı aktarıldı.