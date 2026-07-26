Edin Dzeko'nun kararı belli oldu! Sözleşme imzalayacak
Schalke ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu konumuna geçen Edin Dzeko, Alman ekibinde kalma kararı aldı. 40 yaşındaki santrforun Haziran 2027’ye kadar geçerli olacak yeni kontrat için anlaşmaya vardığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezonu Schalke'de tamamlayan ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumuna geçen Edin Dzeko'nun geleceği belli oldu. 40 yaşındaki santrforun Alman ekibiyle Haziran 2027'ye kadar geçerli olacak bir yıllık yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Bundesliga'ya yükselen Schalke, hücum hattındaki tecrübesini korumak amacıyla Dzeko ile yürüttüğü görüşmeleri hızlandırdı. Son 24 saat içerisinde yapılan temasların ardından tarafların sözleşmenin temel şartları üzerinde anlaşma sağladığı ifade edildi.
GÖRÜŞMELERDE İLERLEME SAĞLANDI
Schalke Sportif Direktörü Frank Baumann, geçtiğimiz hafta Edin Dzeko ile yapılan görüşmelerin devam ettiğini açıklamıştı. Baumann, tarafların sözleşme detayları üzerinde çalıştığını ancak anlaşmanın tamamlanıp tamamlanmayacağının henüz belli olmadığını dile getirmişti. Yapılan son görüşmelerin ardından süreçte önemli ilerleme kaydedildi ve Dzeko'nun Schalke'de kalma ihtimali güçlendi.
KALMA İHTİMALİ YÜZDE 90'A ÇIKTI
Edin Dzeko'nun Schalke ile yeni sözleşme imzalama ihtimalinin kısa süre içerisinde yüzde 80-90 seviyelerine yükseldiği belirtildi. Alman kulübünün hem oyuncunun tecrübesinden yararlanmak hem de Bundesliga'daki hücum rotasyonunu güçlendirmek istediği kaydedildi. Dzeko'nun da takım içerisindeki konumundan ve kulübün yeni sezon planlamasından memnun olduğu ifade edildi.
WÖBER TRANSFERİ ELİ RAHATLATTI
Schalke'nin Maximilian Wöber'i ekonomik açıdan uygun şartlarla kadrosuna katması, Edin Dzeko'ya ayrılacak bütçe konusunda kulübün elini rahatlattı. Alman temsilcisinin savunma transferini planlanan maliyetin altında tamamlamasının ardından Dzeko'nun yeni sözleşmesi için daha uygun bir ekonomik ortam oluştuğu belirtildi. Bu gelişmenin, tarafların anlaşmaya yaklaşmasında önemli rol oynadığı aktarıldı.
HAZİRAN 2027'YE KADAR ANLAŞMA
Edin Dzeko ile Schalke arasında Haziran 2027'ye kadar geçerli olacak bir yıllık sözleşme için anlaşma sağlandığı öne sürüldü. Tarafların sözleşmenin son ayrıntılarını tamamlamasının ardından transferin resmî olarak duyurulması bekleniyor. Dzeko böylece Bundesliga'ya yükselen Schalke'nin kadrosunda kalacak ve kariyerine Almanya'da devam edecek.
AVRUPA VE MLS TEKLİFLERİNİ REDDETTİ
Tecrübeli santrforun Schalke'nin yanı sıra Serie A, MLS ve Almanya'daki farklı kulüplerden de teklifler aldığı belirtildi. Dzeko'nun kariyerine Schalke'de devam etmeyi tercih ederek diğer seçenekleri geri çevirdiği ifade edildi. 40 yaşındaki futbolcunun düzenli forma şansı, Bundesliga'da mücadele etme fırsatı ve kulübün kendisine biçtiği rol nedeniyle Schalke'de kalma kararı aldığı kaydedildi.