Daniele Santarelli'den eleştirilere yanıt: Sonuçlar konuşuyor!
Türkiye’yi 2026 VNL şampiyonluğuna taşıyan Daniele Santarelli, Brezilya finalinin ardından oyuncu tercihleri ve rotasyon kararları üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. İtalyan çalıştırıcı, “Dört yıldır dünyanın en iyi takımlarından biriyiz. Sonuçlar konuşuyor.” dedi.
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihindeki ikinci şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Başantrenör Daniele Santarelli, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İtalyan çalıştırıcı, şampiyonluğu değerlendirirken turnuva boyunca oyuncu tercihleri ve rotasyon kararları nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.
Aldığı bütün kararların sorumluluğunu üstlendiğini vurgulayan Santarelli, Türkiye'nin dört yıldır dünyanın en iyi takımları arasında bulunduğunu ve elde edilen sonuçların yapılan çalışmayı ortaya koyduğunu söyledi.
"İNSANLAR BENİMLE İLGİLİ ÇOK FAZLA KONUŞUYOR"
Daniele Santarelli, son dönemde kendisi ve aldığı kararlar hakkında çok fazla yorum yapıldığını belirtti. Başantrenörlük görevinin kolay olmadığını ifade eden Santarelli, her zaman takım ve oyuncular için en doğru kararı vermeye çalıştığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, zaman zaman yanlış tercihler yapabileceğini kabul ederken bütün kararlarını takımın menfaatlerini düşünerek aldığını vurguladı.
Santarelli, "Bazen doğru karar veriyorum, bazen yanlış karar verebiliyorum. Ama her zaman takım ve oyuncular için en iyisini yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
"BİR ALTIN MADALYA DAHA KAZANDIK"
Türkiye'nin Brezilya karşısında kazandığı şampiyonluğun Türk voleybolu açısından büyük önem taşıdığını belirten Santarelli, takımın turnuva boyunca sürekli gelişim gösterdiğini dile getirdi.
İtalyan çalıştırıcı, Filenin Sultanları'nın finalde çok güçlü bir takımı mağlup ettiğini hatırlattı. Yarı finalde Çin karşısında iyi bir voleybol oynadıklarını söyleyen Santarelli, Kanada maçından itibaren takımın performansını yükselttiğini ifade etti.
Santarelli, "Sonuçta bir altın madalya daha kazandık. Bu, Türk voleybolu için çok büyük bir başarı. Sürekli zirvede kalıyoruz." dedi.
"İLK HAFTA ROTASYON YAPTIM, HERKES BENİ ELEŞTİRDİ"
VNL'in ilk haftasında geniş bir oyuncu rotasyonu uyguladığını hatırlatan Santarelli, bu karar nedeniyle yoğun şekilde eleştirildiğini söyledi.
Tecrübeli çalıştırıcı, yapılan eleştirilere rağmen tercihleri konusunda pişmanlık yaşamadığını belirtti.
Santarelli, "İlk hafta oyuncu rotasyonu yaptım ve herkes beni eleştirdi. Ama yaptığım şeylerden çok memnunum." ifadelerini kullandı.
Takımın başantrenörü olduğunu vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, alınan her kararın sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve bunu kabul ettiğini söyledi.
"ELEŞTİRMEK HER ZAMAN KOLAYDIR"
Daniele Santarelli, bir antrenörün oyuncularının arkasında durmasının doğal olduğunu belirtti.
Bir oyuncuya güvenildiğinde ve futbolcu ya da voleybolcu performansını yükselttiğinde antrenörün övüldüğünü söyleyen Santarelli, aksi durumda ise bütün sorumluluğun yine teknik adama yüklendiğine dikkat çekti.
İtalyan çalıştırıcı, bu duruma İlkin Aydın üzerinden örnek verdi.
Santarelli, İlkin'in bir karşılaşmanın ilk setinde kötü oynadığını ancak daha sonra toparlanarak hücumda çok etkili bir performans sergilediğini ifade etti.
Tecrübeli başantrenör, oyuncusunu ilk sette kenara alması halinde maçın gidişatının tamamen değişebileceğini söyledi.
"HERKESİ MEMNUN ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"
Turnuvanın ilk iki haftasında çok sayıda oyuncuya şans verdiğini hatırlatan Santarelli, üçüncü haftadan itibaren daha istikrarlı bir kadroyla devam etmesinin de eleştirildiğini belirtti.
İtalyan çalıştırıcı, bir taraftan sürekli oyuncu değiştirmesinin, diğer taraftan aynı isimlere güvenmesinin eleştiri konusu yapıldığını söyledi.
Santarelli, "Üçüncü haftaya geldiğimizde aynı ilk altıya güvenmem mi gerekiyordu, yoksa herkesi memnun etmek için oyuncu değiştirmeye devam mı etmeliydim?" ifadelerini kullandı.
Takım yönetiminde bütün kesimleri memnun etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Santarelli, oyuncu seçimlerini teknik değerlendirmeler doğrultusunda yaptığını söyledi.
"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM AMA BAZEN ANLAMAK ZOR"
Daniele Santarelli, Türkiye'ye duyduğu sevgiyi dile getirirken eleştiri ortamında daha fazla dengeye ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.
Türkiye'yi gerçekten çok sevdiğini belirten İtalyan çalıştırıcı, zaman zaman ülkedeki beklentileri ve tepkileri anlamakta zorlandığını söyledi.
Santarelli, "Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum. Ama bazen Türkiye'yi anlamak gerçekten çok zor. Bazen biraz daha dengeye ihtiyaç var." dedi.
Tecrübeli başantrenör, oyuncularıyla birlikte ortaya koydukları başarının çok özel olduğunu vurguladı.
"DÖRT YILDIR SONUÇLAR KONUŞUYOR"
Görev süresi boyunca elde edilen başarılara dikkat çeken Santarelli, Türkiye'nin dört yıldır dünyanın en iyi takımları arasında bulunduğunu söyledi.
Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları'nda önemli sonuçlar aldıklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, kazanılan iki VNL şampiyonluğu ile Avrupa şampiyonluğunu hatırlattı.
Santarelli, "İnsanlar istediklerini söyleyebilir. Ama sonuçta dört yıldır dünyanın en iyi takımlarından biriyiz. Sonuçlar konuşuyor." ifadelerini kullandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sahaya çıkarak yaptığı işi gösterdiğini belirten Santarelli, elde edilen kupaların ve madalyaların tesadüf olmadığını vurguladı.
"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"
Daniele Santarelli, Brezilya ile oynanan final öncesinde takımına çok güvendiğini söyledi.
Oyuncularına finalde nasıl bir oyun ortaya koymaları gerektiğini anlattığını belirten İtalyan çalıştırıcı, takımının verilen planı mükemmel şekilde uyguladığını ifade etti.
Brezilya'nın hiçbir zaman pes etmeyen güçlü bir takım olduğunu söyleyen Santarelli, rakibin geri dönüş çabalarına rağmen Türkiye'nin oyundan kopmadığını dile getirdi.
Tecrübeli başantrenör, "Oyuncularımla ve birlikte yaptığımız işle gurur duyuyorum." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
Galatasaray'dan Konstantinos Karetsas bombası!
Türkiye Milletler Ligi şampiyonu