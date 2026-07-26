Daniele Santarelli'den eleştirilere yanıt: Sonuçlar konuşuyor!

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihindeki ikinci şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Başantrenör Daniele Santarelli, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İtalyan çalıştırıcı, şampiyonluğu değerlendirirken turnuva boyunca oyuncu tercihleri ve rotasyon kararları nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.

Aldığı bütün kararların sorumluluğunu üstlendiğini vurgulayan Santarelli, Türkiye'nin dört yıldır dünyanın en iyi takımları arasında bulunduğunu ve elde edilen sonuçların yapılan çalışmayı ortaya koyduğunu söyledi.

"İNSANLAR BENİMLE İLGİLİ ÇOK FAZLA KONUŞUYOR"

Daniele Santarelli, son dönemde kendisi ve aldığı kararlar hakkında çok fazla yorum yapıldığını belirtti. Başantrenörlük görevinin kolay olmadığını ifade eden Santarelli, her zaman takım ve oyuncular için en doğru kararı vermeye çalıştığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, zaman zaman yanlış tercihler yapabileceğini kabul ederken bütün kararlarını takımın menfaatlerini düşünerek aldığını vurguladı.

Santarelli, "Bazen doğru karar veriyorum, bazen yanlış karar verebiliyorum. Ama her zaman takım ve oyuncular için en iyisini yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"BİR ALTIN MADALYA DAHA KAZANDIK"

Türkiye'nin Brezilya karşısında kazandığı şampiyonluğun Türk voleybolu açısından büyük önem taşıdığını belirten Santarelli, takımın turnuva boyunca sürekli gelişim gösterdiğini dile getirdi.

İtalyan çalıştırıcı, Filenin Sultanları'nın finalde çok güçlü bir takımı mağlup ettiğini hatırlattı. Yarı finalde Çin karşısında iyi bir voleybol oynadıklarını söyleyen Santarelli, Kanada maçından itibaren takımın performansını yükselttiğini ifade etti.

Santarelli, "Sonuçta bir altın madalya daha kazandık. Bu, Türk voleybolu için çok büyük bir başarı. Sürekli zirvede kalıyoruz." dedi.