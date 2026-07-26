Avusturya'da kötü başlangıç! Trabzonspor 3 golle yıkıldı

Trabzonspor, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri Hugo Larsson, Jonathan Burkardt ve kendi kalesine Chibuike Nwaiwu kaydetti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer, Avusturya kampındaki ilk sınavında güçlü Alman temsilcisiyle karşı karşıya geldi.

Fatih Tekke, karşılaşmanın iki yarısında farklı kadrolara şans verirken Trabzonspor, rakibinin hücumlarına karşılık veremedi ve sahadan üç farklı yenilgiyle ayrıldı.