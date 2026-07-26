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Avusturya'da kötü başlangıç! Trabzonspor 3 golle yıkıldı

Trabzonspor, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt’a 3-0 yenildi. Alman temsilcisinin gollerini Hugo Larsson, Jonathan Burkardt ve kendi kalesine Chibuike Nwaiwu kaydetti.

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Avusturya'da kötü başlangıç! Trabzonspor 3 golle yıkıldı

Trabzonspor, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri Hugo Larsson, Jonathan Burkardt ve kendi kalesine Chibuike Nwaiwu kaydetti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer, Avusturya kampındaki ilk sınavında güçlü Alman temsilcisiyle karşı karşıya geldi.

Fatih Tekke, karşılaşmanın iki yarısında farklı kadrolara şans verirken Trabzonspor, rakibinin hücumlarına karşılık veremedi ve sahadan üç farklı yenilgiyle ayrıldı.

Sidny Lopes CabralSidny Lopes Cabral

FRANKFURT ERKEN ÖNE GEÇTİ

Eintracht Frankfurt, karşılaşmanın 9. dakikasında öne geçti.

Can Uzun'un sol taraftan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Ritsu Doan topu ceza alanına çevirdi. Ön direkte bulunan Hugo Larsson, topuk vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

İKİNCİ GOL PENALTIDAN GELDİ

Alman temsilcisi, 38. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Ceza sahasının sol tarafında Can Uzun, Melih Kabasakal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Sebastian Gishamer penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Jonathan Burkardt, sert vuruşuyla ağları havalandırdı ve ilk yarının skorunu belirledi: 0-2.

Andre OnanaAndre Onana

TEKKE İKİNCİ YARIDA TAKIMI DEĞİŞTİRDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ikinci yarının başında kadronun tamamına yakınını değiştirdi.

Bordo-mavili takımda Onuralp Çevikkan, Kuzey Akçay, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Sidny Cabral, Ozan Tufan, Benjamin Bouchouari, Saviolo, Ernest Muçi, Aral Şimşir ve Paul Onuachu görev aldı.

Tekke, hazırlık karşılaşmasında kadrodaki farklı oyuncuların fiziksel durumunu ve oyun planına uyumunu görme fırsatı buldu.

NWAIWU TOPU KENDİ KALESİNE GÖNDERDİ

Eintracht Frankfurt, 57. dakikada üçüncü golünü buldu.

Niels Nkounkou'nun pasıyla gelişen atakta yapılan vuruşun ardından Chibuike Nwaiwu'ya çarpan top Trabzonspor ağlarına gitti.

Nwaiwu'nun kendi kalesine attığı golle skor 3-0'a geldi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Eintracht Frankfurt sahadan üç farklı galibiyetle ayrıldı.

Fatih TekkeFatih Tekke

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ

Trabzonspor karşılaşmaya şu kadroyla başladı:

Onana, Pina, Samet Akaydın, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç, Salih Malkoçoğlu, Melih Kabasakal, Thierry Karadeniz, Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu ve Umut Nayir.

Fatih Tekke, ilk yarıda genç futbolcularla yeni transferleri bir arada kullanırken ikinci yarıda tamamen farklı bir kadroyu sahaya sürdü.

CAN UZUN'DAN ETKİLİ PERFORMANS

Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 45 dakika görev yaptı.

İlk golle sonuçlanan köşe vuruşunu kullanan Can Uzun, ikinci gol öncesinde de ceza sahasında yerde kalarak takımına penaltı kazandırdı.

Genç futbolcu, devre arasında Trabzonsporlu Samet Akaydın ile formasını değiştirdi.

ÜÇ FUTBOLCU KADRODA YER ALMADI

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu ve Tim Jabol-Folcarelli karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

Uzun süreli sakatlıkları bulunan Batagov ile Okay Yokuşlu'nun tedavileri devam ederken antrenmanda darbe alan Folcarelli'nin de tedavisine başlandığı belirtildi.

Mustafa EskihellaçMustafa Eskihellaç

TARAFTARLAR YASAĞA RAĞMEN İZLEDİ

Trabzonspor, genel güvenlik tedbirleri nedeniyle karşılaşmanın seyircisiz oynanacağını açıklamıştı.

Buna rağmen bazı taraftarlar, sahanın görülebildiği noktalardan mücadeleyi takip etti.

Bordo-mavili takımın kamp döneminde oynayacağı diğer hazırlık karşılaşmalarının ise seyirciye açık olacağı belirtildi.

SIRADAKİ RAKİP AL SADD

Trabzonspor, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Al Sadd ile karşılaşacak.

30 Temmuz Perşembe günü oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak. Bordo-mavililer, 2 Ağustos'ta ise Udinese ile karşı karşıya gelecek.

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