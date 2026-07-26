Avrupa beklerken Katar'dan teklif geldi! Sancho karar aşamasında

Kariyerine hangi takımda devam edeceği merak edilen Sancho için Avrupa'dan ve Katar'dan farklı seçenekler gündeme geliyor. Al-Rayyan yönetiminin İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak amacıyla harekete geçtiği ve oyuncuya teklifini ilettiği ifade edildi.

Jadon Sancho

AL-RAYYAN TEKLİFİNİ SUNDU

Katar temsilcisi Al-Rayyan, Jadon Sancho transferi için girişimlere başladı. Al-Rayyan'ın 26 yaşındaki futbolcuya sözleşme teklifinde bulunduğu ve oyuncunun vereceği kararı beklemeye geçtiği belirtildi. Taraflar arasında henüz anlaşma sağlanmadığı için Sancho'nun yeni adresiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

DORTMUND İHTİMALİ DE GÜNDEMDE

Jadon Sancho için eski takımı Borussia Dortmund'un adı da gündeme gelmişti. İngiliz futbolcu, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini Alman ekibinde geçirmişti. Sancho'nun Avrupa'da kalmayı tercih etmesi halinde Borussia Dortmund seçeneğinin yeniden değerlendirilebileceği ifade ediliyor.