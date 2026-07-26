Avrupa beklerken Katar'dan teklif geldi! Sancho karar aşamasında
Al-Rayyan, Manchester United’dan ayrılan Jadon Sancho’ya transfer teklifinde bulundu. İngiliz yıldızın eski takımı Borussia Dortmund da seçenekler arasında bulunuyor.
Manchester United'dan ayrılan Jadon Sancho'nun yeni takımı henüz netlik kazanmadı. Katar ekibi Al-Rayyan'ın 26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusuna transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.
Kariyerine hangi takımda devam edeceği merak edilen Sancho için Avrupa'dan ve Katar'dan farklı seçenekler gündeme geliyor. Al-Rayyan yönetiminin İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak amacıyla harekete geçtiği ve oyuncuya teklifini ilettiği ifade edildi.
AL-RAYYAN TEKLİFİNİ SUNDU
Katar temsilcisi Al-Rayyan, Jadon Sancho transferi için girişimlere başladı. Al-Rayyan'ın 26 yaşındaki futbolcuya sözleşme teklifinde bulunduğu ve oyuncunun vereceği kararı beklemeye geçtiği belirtildi. Taraflar arasında henüz anlaşma sağlanmadığı için Sancho'nun yeni adresiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.
DORTMUND İHTİMALİ DE GÜNDEMDE
Jadon Sancho için eski takımı Borussia Dortmund'un adı da gündeme gelmişti. İngiliz futbolcu, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini Alman ekibinde geçirmişti. Sancho'nun Avrupa'da kalmayı tercih etmesi halinde Borussia Dortmund seçeneğinin yeniden değerlendirilebileceği ifade ediliyor.
KARARINI HENÜZ VERMEDİ
Manchester United'dan ayrılan Sancho'nun kariyerine Avrupa'da mı yoksa Katar'da mı devam edeceği henüz belli olmadı. Al-Rayyan'ın sunduğu teklif oyuncunun önündeki somut seçeneklerden biri olurken İngiliz futbolcunun sportif ve mali şartları değerlendirdiği belirtiliyor. Transfer sürecinin Sancho'nun vereceği kararın ardından netlik kazanması bekleniyor.
ASTON VILLA'DA 39 MAÇA ÇIKTI
Jadon Sancho, geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçirdi.
İngiliz kanat oyuncusu Aston Villa formasıyla 39 resmi karşılaşmada görev yaptı. Sancho, bu müsabakalarda 1 kez ağları sarsarken takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi. 26 yaşındaki oyuncu, sezon boyunca toplam 4 gole doğrudan katkı sağladı.