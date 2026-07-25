Milletler Ligi Yarı Final Maçı | Türkiye - Çin : Canlı takip

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi yarı finalinde Çin ile kozlarını paylaşıyor.

Filenin Sultanları tarih yazmak için yeniden parkede.

Filenin Sultanları

TÜRKİYE KANADA'YI 3-1 YENDİ

Filenin Sultanları, VNL çeyrek finalinde Kanada ile karşılaştı.

İlk seti kaybetmesine rağmen oyunun kontrolünü eline alan Türkiye, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak yarı final biletini aldı.

Ay-yıldızlılarda Melissa Vargas, ürettiği 27 sayıyla galibiyetin öne çıkan ismi oldu. Hande Baladın, Zehra Güneş ve İlkin Aydın da skor katkısıyla Türkiye'nin geri dönüşünde önemli rol oynadı.

ÇİN ABD'Yİ 3-2 GEÇTİ

Ev sahibi Çin, çeyrek finalde ABD ile karşı karşıya geldi.

Beş sete uzanan mücadelede final setini 15-13 kazanan Çin, sahadan 3-2 galip ayrılarak Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi oldu.

Çin, ev sahibi olmanın getirdiği tribün desteğiyle Türkiye karşısında final bileti arayacak.

ANKARA'DAKİ MAÇI TÜRKİYE KAZANDI

Türkiye ile Çin, 2026 VNL'in lig etabında Ankara'da da karşılaştı.

Beş set süren mücadelede Filenin Sultanları rakibini 3-2 mağlup etti. Türkiye; 25-21, 26-28, 23-25, 25-16 ve 15-12'lik setlerin ardından galibiyete ulaştı.

Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde de Çin'i yenerek turnuvadaki ikinci karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

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