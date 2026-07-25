Lyon Juventus'tan Lois Openda'yı kiraladı
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, Juventus forması giyen Lois Openda’yı kiralık olarak transfer etti. Fransız temsilcisi, satın alma opsiyonu bulunmayan anlaşma kapsamında 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, Juventus forması giyen Lois Openda'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Fransız temsilcisi, 26 yaşındaki santrfor için İtalyan kulübüne 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.
Yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek isteyen Lyon, Juventus'ta düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Belçikalı golcünün transferini tamamladı. Taraflar arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunmadığı belirtildi.
LYON 3 MİLYON EURO ÖDEYECEK
Olympique Lyon, Lois Openda'nın bir sezonluğuna kiralanması için Juventus'a 3 milyon euro ödeyecek. Fransız ekibi, oyuncunun transferi konusunda Juventus ile anlaşma sağlarken Belçikalı futbolcuyla da kişisel şartlarda el sıkıştı. Openda'nın birkaç gündür Lyon yönetimiyle anlaşmaya vardığı ve kulüpler arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını beklediği ifade edildi.
SATIN ALMA OPSİYONU BULUNMUYOR
Olympique Lyon ile Juventus arasındaki kiralama sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer almıyor. Openda, kiralık döneminin sona ermesinin ardından yeniden Juventus'a dönecek. Fransız temsilcisinin sezon sonunda oyuncunun bonservisini doğrudan alma hakkının bulunmaması, anlaşmanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.
MAAŞIN BÜYÜK KISMINI JUVENTUS ÖDEYECEK
Lois Openda'nın yıllık brüt ücretinin 8 milyon euro olduğu belirtildi. Juventus'un, Belçikalı santrforun Lyon'da geçireceği kiralık dönem boyunca bu maaşın önemli bir bölümünü karşılamayı kabul ettiği ifade edildi. Bu düzenleme sayesinde Lyon, oyuncuyu daha düşük bir maaş maliyetiyle kadrosuna dahil etti.
GEÇEN SEZON 34 MAÇA ÇIKTI
Lois Openda, geride kalan sezonda Juventus formasıyla 34 resmi karşılaşmada görev yaptı. Belçikalı santrfor bu müsabakaların yalnızca 9'una ilk 11'de başladı. Openda, sezon boyunca Juventus formasıyla 2 gol kaydetti. Düzenli forma şansı bulmakta zorlanan oyuncu, Lyon'da daha fazla süre alarak yeniden çıkış yakalamayı hedefleyecek.
LOIS OPENDA KİMDİR?
Lois Openda, santrfor mevkisinde görev yapan 26 yaşındaki Belçikalı futbolcudur. Hızı, savunma arkasına yaptığı koşular ve ceza sahasındaki hareketliliğiyle öne çıkan oyuncu, yeni sezonda Olympique Lyon forması giyecek. Geride kalan sezonda Juventus ile 34 resmi karşılaşmada görev yapan Openda, bunların 9'una ilk 11'de başladı ve 2 gol kaydetti. Belçikalı futbolcu, satın alma opsiyonu bulunmayan kiralama anlaşmasının tamamlanmasının ardından sezon sonunda Juventus'a geri dönecek.