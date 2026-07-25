Lyon Juventus'tan Lois Openda'yı kiraladı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, Juventus forması giyen Lois Openda'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Fransız temsilcisi, 26 yaşındaki santrfor için İtalyan kulübüne 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek isteyen Lyon, Juventus'ta düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Belçikalı golcünün transferini tamamladı. Taraflar arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunmadığı belirtildi. LYON 3 MİLYON EURO ÖDEYECEK Olympique Lyon, Lois Openda'nın bir sezonluğuna kiralanması için Juventus'a 3 milyon euro ödeyecek. Fransız ekibi, oyuncunun transferi konusunda Juventus ile anlaşma sağlarken Belçikalı futbolcuyla da kişisel şartlarda el sıkıştı. Openda'nın birkaç gündür Lyon yönetimiyle anlaşmaya vardığı ve kulüpler arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını beklediği ifade edildi.

Lois Openda SATIN ALMA OPSİYONU BULUNMUYOR Olympique Lyon ile Juventus arasındaki kiralama sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer almıyor. Openda, kiralık döneminin sona ermesinin ardından yeniden Juventus'a dönecek. Fransız temsilcisinin sezon sonunda oyuncunun bonservisini doğrudan alma hakkının bulunmaması, anlaşmanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. MAAŞIN BÜYÜK KISMINI JUVENTUS ÖDEYECEK Lois Openda'nın yıllık brüt ücretinin 8 milyon euro olduğu belirtildi. Juventus'un, Belçikalı santrforun Lyon'da geçireceği kiralık dönem boyunca bu maaşın önemli bir bölümünü karşılamayı kabul ettiği ifade edildi. Bu düzenleme sayesinde Lyon, oyuncuyu daha düşük bir maaş maliyetiyle kadrosuna dahil etti.