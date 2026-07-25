Türkiye - Brezilya Milletler Ligi final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
VNL yarı finalinde ev sahibi Çin’i set vermeden 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk maçında Brezilya ile karşılaşacak. Türkiye-Brezilya finalinin tarihi, saati ve yayın bilgileri belli oldu. Mücadele 26 Temmuz 2026 Pazar tarihinde saat 14.30'da başlayacak. TRT 1'den canlı yayımlanacak.
Voleybol Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i set vermeden 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, adını finale yazdırdı. Filenin Sultanları, şampiyonluk mücadelesinde Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
Çin'in Makao kentinde düzenlenen organizasyonda etkileyici bir performans ortaya koyan ay-yıldızlı ekip, yarı finalde ev sahibi Çin'e üstünlük kurdu. Türkiye, karşılaşmayı 25-20, 25-23 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazanarak VNL'de altın madalya mücadelesi verme hakkı elde etti.
TÜRKİYE-BREZİLYA VNL FİNALİ NE ZAMAN?
A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Brezilya arasındaki 2026 VNL finali, 26 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. Çin'in Makao kentindeki şampiyonluk mücadelesi Türkiye saatiyle 14.30'da başlayacak.
TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Brezilya VNL final karşılaşmasının TRT ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanması bekleniyor. Mücadelenin kesin yayın kanalıyla ilgili resmî program bilgisi açıklandığında haber metnine eklenecek.
FİLENİN SULTANLARI SET VERMEDEN FİNALDE
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin karşısında maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun sergiledi. İlk seti 25-20 kazanan Türkiye, büyük çekişmeye sahne olan ikinci seti de 25-23 üstün tamamladı. Üçüncü sette rakibinin geri dönmesine izin vermeyen Filenin Sultanları, 25-19'luk skorla karşılaşmayı noktaladı. Ay-yıldızlı ekip, rakibini set vermeden 3-0 mağlup ederek VNL finaline yükseldi.
FİNALDE RAKİP BREZİLYA
Türkiye'nin şampiyonluk maçındaki rakibi Brezilya oldu. Brezilya, yarı finalde İtalya ile karşı karşıya geldi. Beş sete uzanan mücadeleyi 3-2 kazanan Güney Amerika temsilcisi, adını finale yazdırdı. Türkiye ile Brezilya, VNL şampiyonluğu ve altın madalya için karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE KUPA İÇİN SAHADA
Filenin Sultanları, Brezilya'yı mağlup etmesi halinde Voleybol Milletler Ligi'nde bir kez daha şampiyonluğa ulaşacak. Türkiye, Çin karşısında ortaya koyduğu etkili servis, blok ve hücum performansını final maçına da taşımayı hedefliyor. Ay-yıldızlı ekip, Brezilya karşısında kazanarak organizasyonu altın madalyayla tamamlamak için sahaya çıkacak.