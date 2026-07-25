Türkiye - Brezilya Milletler Ligi final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Melissa Vargas FİLENİN SULTANLARI SET VERMEDEN FİNALDE A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin karşısında maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun sergiledi. İlk seti 25-20 kazanan Türkiye, büyük çekişmeye sahne olan ikinci seti de 25-23 üstün tamamladı. Üçüncü sette rakibinin geri dönmesine izin vermeyen Filenin Sultanları, 25-19'luk skorla karşılaşmayı noktaladı. Ay-yıldızlı ekip, rakibini set vermeden 3-0 mağlup ederek VNL finaline yükseldi.

Türkiye, Brezilya ile kupayı kaldırmak için mücadele edecek FİNALDE RAKİP BREZİLYA Türkiye'nin şampiyonluk maçındaki rakibi Brezilya oldu. Brezilya, yarı finalde İtalya ile karşı karşıya geldi. Beş sete uzanan mücadeleyi 3-2 kazanan Güney Amerika temsilcisi, adını finale yazdırdı. Türkiye ile Brezilya, VNL şampiyonluğu ve altın madalya için karşı karşıya gelecek.