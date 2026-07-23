Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı oyuncu kuralında değişiklik olmayacağını duyurdu.



Doğan, "Kural değişikliği gündemde değil. TFF'ye son iletilen talepler reddedildi, kural değişmeyecek. Kulüpler planlamasını mevcut kurala göre yapacak." dedi.

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