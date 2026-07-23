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Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması: "Kulüpler planlamasını mevcut kurala göre yapacak"

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı oyuncu kuralında değişiklik olmayacağını duyurdu. Yapılan taleplerin reddedildiğini bildiren Doğan, "Kulüpler planlamasını mevcut kurala göre yapacak." dedi.

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Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması: "Kulüpler planlamasını mevcut kurala göre yapacak"

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı oyuncu kuralında değişiklik olmayacağını duyurdu.

Doğan, "Kural değişikliği gündemde değil. TFF'ye son iletilen talepler reddedildi, kural değişmeyecek. Kulüpler planlamasını mevcut kurala göre yapacak." dedi.

TFFden yabancı kuralı açıklaması: Herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildirTFFden yabancı kuralı açıklaması: Herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir
TFF'den yabancı kuralı açıklaması: "Herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir"

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Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması: "Kulüpler planlamasını mevcut kurala göre yapacak"-2 Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması: "Kulüpler planlamasını mevcut kurala göre yapacak"-3 Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması: "Kulüpler planlamasını mevcut kurala göre yapacak"-4
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