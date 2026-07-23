Filenin Sultanları yarı finalde: Kanada'yı 3-1 mağlup ettik
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde karşılaştığı Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, Çin ile ABD arasında oynanacak maçın galibiyle yarı finalde mücadele edeceka
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde karşılaştığı Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
2026 Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Makao şehrinde Kanada ile karşı karşıya geldi.
Milliler, rakibini 3-1 ile geçerek adını yarı finale yazdırdı.
RAKİP KİM OLACAK?
Ay-yıldızlılar, Çin ile ABD arasında oynanacak maçın galibiyle yarı finalde mücadele edecek.
Setler: 22-25, 25-21, 25-21, 25-17
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Spor