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Filenin Sultanları yarı finalde: Kanada'yı 3-1 mağlup ettik

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde karşılaştığı Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, Çin ile ABD arasında oynanacak maçın galibiyle yarı finalde mücadele edeceka

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Filenin Sultanları yarı finalde: Kanada'yı 3-1 mağlup ettik

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde karşılaştığı Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

2026 Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Makao şehrinde Kanada ile karşı karşıya geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde karşılaştığı Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde karşılaştığı Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

Milliler, rakibini 3-1 ile geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Filenin Sultanları yarı finalde: Kanada'yı 3-1 mağlup ettik-3

RAKİP KİM OLACAK?
Ay-yıldızlılar, Çin ile ABD arasında oynanacak maçın galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

Setler: 22-25, 25-21, 25-21, 25-17

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Filenin Sultanları yarı finalde: Kanada'yı 3-1 mağlup ettik-5 Filenin Sultanları yarı finalde: Kanada'yı 3-1 mağlup ettik-6 Filenin Sultanları yarı finalde: Kanada'yı 3-1 mağlup ettik-7

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