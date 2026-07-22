Montella'nın acı günü: Ablası Caterina Montella geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı resmi açıklamada Caterina Montella'nın evinde geçirdiği elim bir kazanın ardından tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Vincenzo Montella

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Federasyon tarafından yayımlanan açıklamada, Caterina Montella'nın yaşamını yitirdiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilirken, Vincenzo Montella başta olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun merhumenin vefatı nedeniyle Montella ailesinin acısını paylaştığı ifade edildi.