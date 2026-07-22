Montella'nın acı günü: Ablası Caterina Montella geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti!
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella, evinde geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Türkiye Futbol Federasyonu, yayımladığı taziye mesajıyla Montella ve ailesine başsağlığı diledi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ablası Caterina Montella'nın vefatıyla büyük bir acı yaşadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı resmi açıklamada Caterina Montella'nın evinde geçirdiği elim bir kazanın ardından tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Federasyon tarafından yayımlanan açıklamada, Caterina Montella'nın yaşamını yitirdiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilirken, Vincenzo Montella başta olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun merhumenin vefatı nedeniyle Montella ailesinin acısını paylaştığı ifade edildi.
CENAZE TÖRENİ NAPOLİ'DE DÜZENLENECEK
TFF'nin açıklamasında cenaze programına ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre Caterina Montella için cenaze töreni bugün İtalya'nın Napoli kentindeki Castello di Cisterna ilçesinde bulunan San Nicola Kilisesi'nde, yerel saatle 16.30'da gerçekleştirilecek.
Montella ailesi, düzenlenecek törenle Caterina Montella'yı son yolculuğuna uğurlayacak.