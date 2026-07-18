Morgan Rogers rekorla Chelsea'de! Bonservisi 138 milyon euro

İngiliz basınında sözleşmenin altı yıl olacağı, bazı haberlerde ise anlaşmada bir yıllık uzatma seçeneğinin de bulunacağı belirtildi. Kulüplerden henüz resmî transfer açıklaması gelmedi.

Chelsea, Aston Villa ile el sıkışmasının yanı sıra Morgan Rogers ile de kişisel şartlarda anlaşma sağladı. İngiliz futbolcunun pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmesi ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Haziran 2032'ye kadar geçerli sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Chelsea, Morgan Rogers transferi için Aston Villa ile 138 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Londra ekibiyle kişisel şartlarda el sıkışan 23 yaşındaki İngiliz futbolcunun sağlık kontrolünün ardından 2032'ye kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yaz transfer döneminde kadrosunu yeniden şekillendiren Chelsea, dünya futbolunun en yüksek bedelli anlaşmalarından birine imza atmaya hazırlanıyor. Londra ekibi, uzun süredir takip ettiği Morgan Rogers için Aston Villa ile yürüttüğü görüşmelerde sonuç aldı.

Rogers'ın anlaşması, bonusların ve ödeme şartlarının resmî açıklamada aynı biçimde doğrulanması halinde Caicedo için ödenen 115 milyon sterlinlik bedeli geçecek. İngiliz futbolcu aynı zamanda Manchester City'nin Elliot Anderson için ödediği 116 milyon sterlinlik rakamı geride bırakarak tarihin en pahalı İngiliz oyuncusu olacak.

Morgan Rogers için ödenecek 138 milyon euro, Chelsea'nin transfer rekorunu da değiştirecek. Londra ekibinin önceki en pahalı transferi, Brighton'dan kadroya katılan Moisés Caicedo olmuştu.

Morgan Rogers

DÜNYA TARİHİNDE İKİNCİ DEĞİL

138 milyon euroluk bedel, Morgan Rogers'ı Neymar'ın ardından dünya futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi yapmayacak. Neymar'ın Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e 222 milyon euroya gitmesi rekoru elinde bulundururken Kylian Mbappé'nin Monaco'dan Paris Saint-Germain'e 180 milyon euroluk transferi de bu rakamın üzerinde bulunuyor.

Rogers anlaşmasının kesin sıralaması, bonusların transfer bedeline dahil edilme biçimi ve sterlin-euro dönüşümünün yapıldığı tarihe göre değişebilecek. İngiliz basınının öne çıkardığı kesin rekorlar, Chelsea tarihinin en yüksek bedeli ve en pahalı İngiliz futbolcu unvanı oldu.

ASTON VILLA'YA DEV KÂR

Aston Villa, Morgan Rogers'ı Şubat 2024'te Middlesbrough'dan kadrosuna kattı. Transferin ilk açıklanan bedeli yaklaşık 9,4 milyon euro seviyesindeyken performansa bağlı bonuslarla toplam paketin 15 milyon sterline kadar yükseldiği bildirildi.

138 milyon euroluk satışın gerçekleşmesi halinde Aston Villa, yaklaşık iki buçuk yıl içinde futbolcudan 100 milyon sterlinin üzerinde brüt transfer kârı elde edecek.

Middlesbrough'nun anlaşmada yer alan yüzde 20'lik sonraki satış kârı payı nedeniyle Chelsea transferinden 20 milyon sterline kadar gelir kazanabileceği belirtildi.

ARSENAL'E TRANSFER ÇALIMI

Morgan Rogers, Chelsea'nin yanı sıra Arsenal'ın da öncelikli transfer hedefleri arasında bulunuyordu. Arsenal, Aston Villa ile temas kurmasına rağmen Chelsea görüşmelerini hızlandırarak hem kulüple hem de oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun Rogers'ı yeni sezon yapılanmasının önemli parçalarından biri olarak gördüğü kaydedildi. Oyuncunun Chelsea'de daha önce Manchester City altyapısında birlikte bulunduğu Cole Palmer ve Liam Delap ile yeniden buluşacak olması da İngiliz basınının öne çıkardığı ayrıntılar arasında yer aldı.

2025-2026 SEZONUNDA 26 GOLE KATKI

Morgan Rogers, 2025-2026 sezonunda Aston Villa formasıyla bütün kulvarlarda 55 karşılaşmaya çıktı. İngiliz hücum oyuncusu bu maçlarda 14 gol atarken 12 asist yaptı ve toplam 26 gole doğrudan katkı sağladı.

Rogers, Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasında da belirleyici rol oynadı. Turnuvada 15 maçta 3 gol ve 5 asist üreten yıldız futbolcu, İstanbul'da Freiburg'a karşı oynanan finalde takımının üçüncü golünü kaydetti. UEFA Teknik Gözlemci Grubu, Rogers'ı 2025-2026 Avrupa Ligi sezonunun en iyi oyuncusu seçti.