Mauro Icardi TÜRKİYE VE AVRUPA'DAN DA TEKLİFLER VAR Nahuel Ferreira'nın haberine göre Mauro Icardi'ye Türkiye'den bir kulüp ile Avrupa'dan üç farklı takım teklif sundu. Ancak bu kulüplerin önerdiği mali şartların Arjantinli santrforun beklentilerinin gerisinde kaldığı ifade edildi. Icardi cephesinin yeni kulüp tercihinde sportif proje kadar yıllık ücret ve sözleşme süresini de dikkate aldığı kaydedildi.

Mauro Icardi TRANSFERDEKİ EN BÜYÜK ENGEL MAAŞ São Paulo'nun Icardi transferinde karşılaşacağı en önemli sorun, oyuncunun ücret beklentisi olarak gösteriliyor. Brezilya kulübünün kadro maliyetlerini kontrol altında tutmaya çalıştığı ve transferde bonservisi bulunmayan oyunculara yöneldiği belirtiliyor. Icardi'nin serbest statüde olması önemli bir avantaj sağlasa da yıllık ücret, imza parası ve sözleşmenin toplam maliyeti operasyonu zorlaştırıyor. Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki son sözleşmesinde yıllık garanti ücretinin yaklaşık 7,5 milyon euro seviyesinde olduğu tahmin ediliyordu. Capology, bu rakamların tahmini olduğunu ve bonuslarla diğer gelirleri kapsamadığını belirtiyor.

Mauro Icardi SON SEZONUNDA 14 LİG GOLÜ ATTI Mauro Icardi, 2025-2026 Süper Lig sezonunda Galatasaray formasıyla 31 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 12'sine ilk 11'de başlayan deneyimli santrfor, 14 gol ve bir asistlik katkı sağladı. Icardi, uzun süreli diz sakatlığından dönmesinin ardından Victor Osimhen ile forma rekabetine girmiş ve sezonun önemli bölümünde rotasyon oyuncusu olarak görev yapmıştı.

Mauro Icardi GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ Icardi, Galatasaray kariyerinde kazandığı şampiyonluklar ve derbi performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların sembol isimlerinden biri oldu. Arjantinli futbolcu, Şubat 2026'da Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak Galatasaray tarihinin en fazla gol atan yabancı oyuncusu unvanını elde etti. Icardi bu rekoru kırdığı karşılaşmada sarı-kırmızılı formayla 73. golüne ulaşmıştı.