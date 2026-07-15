Mauro Icardi için São Paulo iddiası! En büyük engel maaş
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi’nin São Paulo’nun transfer gündemine girdiği öne sürüldü. Brezilya seçeneğine ailevi nedenlerle sıcak baktığı belirtilen Arjantinli santrforun yüksek ücret beklentisi, transferdeki en önemli detay olarak öne çıktı.
Galatasaray'daki dört sezonluk dönemini tamamlayan Mauro Icardi için Güney Amerika'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. São Paulo'nun serbest oyuncu statüsündeki 33 yaşındaki golcünün şartlarını değerlendirdiği belirtildi.
Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eren Mauro Icardi'nin yeni adresi merak konusu oldu. Bonservisi elinde bulunan Arjantinli santrforun, Brezilya'nın köklü kulüplerinden São Paulo'nun transfer gündemine girdiği öne sürüldü.
SÃO PAULO'DAN ICARDI İLGİSİ
Arjantinli gazeteci Nahuel Ferreira'nın aktardığı bilgilere göre São Paulo, Mauro Icardi'nin transfer durumunu yakından takip ediyor.
Brezilya temsilcisinin henüz teklif aşamasına geçmediği, oyuncunun mali koşulları ve kariyer planı üzerinden ilk değerlendirmelerini yaptığı kaydedildi. Transfer süreci şu aşamada ilgi ve şart araştırması düzeyinde ilerliyor.
BREZİLYA SEÇENEĞİNE SICAK BAKIYOR
Mauro Icardi'nin kariyerine Brezilya'da devam etme ihtimalini değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.
Arjantinli futbolcunun Güney Amerika'ya dönmesinin ailesine daha yakın bir yaşam imkânı sağlayacağını düşündüğü ve bu nedenle São Paulo seçeneğini tamamen dışlamadığı aktarıldı.
TÜRKİYE VE AVRUPA'DAN DA TEKLİFLER VAR
Nahuel Ferreira'nın haberine göre Mauro Icardi'ye Türkiye'den bir kulüp ile Avrupa'dan üç farklı takım teklif sundu.
Ancak bu kulüplerin önerdiği mali şartların Arjantinli santrforun beklentilerinin gerisinde kaldığı ifade edildi. Icardi cephesinin yeni kulüp tercihinde sportif proje kadar yıllık ücret ve sözleşme süresini de dikkate aldığı kaydedildi.
TRANSFERDEKİ EN BÜYÜK ENGEL MAAŞ
São Paulo'nun Icardi transferinde karşılaşacağı en önemli sorun, oyuncunun ücret beklentisi olarak gösteriliyor.
Brezilya kulübünün kadro maliyetlerini kontrol altında tutmaya çalıştığı ve transferde bonservisi bulunmayan oyunculara yöneldiği belirtiliyor. Icardi'nin serbest statüde olması önemli bir avantaj sağlasa da yıllık ücret, imza parası ve sözleşmenin toplam maliyeti operasyonu zorlaştırıyor.
Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki son sözleşmesinde yıllık garanti ücretinin yaklaşık 7,5 milyon euro seviyesinde olduğu tahmin ediliyordu. Capology, bu rakamların tahmini olduğunu ve bonuslarla diğer gelirleri kapsamadığını belirtiyor.
SON SEZONUNDA 14 LİG GOLÜ ATTI
Mauro Icardi, 2025-2026 Süper Lig sezonunda Galatasaray formasıyla 31 karşılaşmaya çıktı.
Bu maçların 12'sine ilk 11'de başlayan deneyimli santrfor, 14 gol ve bir asistlik katkı sağladı. Icardi, uzun süreli diz sakatlığından dönmesinin ardından Victor Osimhen ile forma rekabetine girmiş ve sezonun önemli bölümünde rotasyon oyuncusu olarak görev yapmıştı.
GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ
Icardi, Galatasaray kariyerinde kazandığı şampiyonluklar ve derbi performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların sembol isimlerinden biri oldu.
Arjantinli futbolcu, Şubat 2026'da Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak Galatasaray tarihinin en fazla gol atan yabancı oyuncusu unvanını elde etti. Icardi bu rekoru kırdığı karşılaşmada sarı-kırmızılı formayla 73. golüne ulaşmıştı.
MAURO ICARDI KİMDİR?
Mauro Emanuel Icardi, 19 Şubat 1993'te Arjantin'in Rosario kentinde doğdu. 1,81 metre boyundaki sağ ayaklı futbolcu santrfor pozisyonunda görev yapıyor.
Barcelona altyapısında yetişen Icardi; Sampdoria, Inter, Paris Saint-Germain ve Galatasaray formalarını giydi. Inter'de kaptanlık yapan Arjantinli oyuncu, Serie A'da iki kez gol krallığı yaşadı. Transfermarkt verilerine göre 33 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri yaklaşık 4 milyon euro.
KARARI MALİ ŞARTLAR BELİRLEYECEK
São Paulo'nun Icardi'ye yönelik ilgisinin somut bir transfer girişimine dönüşmesi, tarafların mali koşullarda ortak noktaya ulaşmasına bağlı olacak.
Brezilya temsilcisi, bonservis bedeli ödemeden dünya çapında tanınan bir santrforu kadrosuna katma fırsatını değerlendirirken Icardi cephesi Türkiye, Avrupa ve Güney Amerika'dan gelen seçenekleri karşılaştırıyor.