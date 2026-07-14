Kupaya 1 var! İspanya Dünya Kupası'nda finale yükseldi
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu. İspanya, Fransa'yı iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek kupanın ucundan tuttu. Luis de la Fuente'nin öğrencilerinin rakibi, İngiltere - Arjantin eşleşmesinin galibi olacak. İşte atılan goller...
İspanya, Fransa ile 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya geldi.
Dakikalar 22'yi gösterirken Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal'a yapılan hareket sonrası kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve İspanyolları öne geçirdi. İlk yarı 1-0 bitti.
İkinci devrede Pedro Porro, 58. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde skor değişmedi ve İspanya karşılaşmayı 2-0 kazandı.
İspanya'nın rakibi, İngiltere - Arjantin maçının galibi olacak. Fransa ise eşleşmenin kaybedeni ile üçüncülük maçına çıkacak.
OYARZABAL PENALTIDAN PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmanın 20. dakikasında Lucas Digne, ceza sahasında Lamine Yamal'a müdahale etti. Hakem Iván Barton penaltı noktasını gösterirken topun başına Mikel Oyarzabal geçti. Oyarzabal, 22. dakikada penaltıyı gole çevirerek İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.
İLK YARI İSPANYA'NIN ÜSTÜNLÜĞÜYLE BİTTİ
Fransa, ilk yarının kalan bölümünde beraberlik golü için ataklarını sıklaştırdı. İspanya savunması rakibine gol izni vermedi ve ilk yarı 1-0 sona erdi.
PEDRO PORRO FARKI İKİYE ÇIKARDI
İspanya, ikinci yarının 58. dakikasında Pedro Porro'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Porro'nun golünün ardından skor 2-0'a gelirken Fransa geri dönüş için baskısını artırdı.
MBAPPÉ FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ
Kylian Mbappé, ikinci yarıda İspanya kalesini uzaktan şutlar ve duran toplarla tehdit etti. Fransız yıldızın 67. dakikadaki şutu savunmaya çarparak kornere çıktı. Mbappé'nin 89. dakikadaki frikiği ise üstten auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
El Salvadorlu hakem Iván Barton'ın ilk düdüğüyle Fransa - İspanya yarı finali Teksas'ta başladı.
6' İlk tehlike Fransa'dan
Yarı finalin ilk tehlikeli atağını Fransa geliştirdi. Bradley Barcola, sol kanatta Pedro Porro'dan sıyrılarak son çizgiye indi ve topu kale önüne çevirdi. Pau Cubarsí son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Fransa, köşe vuruşundan sonuç alamadı.
10' İspanya tehlikeli noktadan frikik kazandı
Adrien Rabiot, ceza sahası yayının hemen önünde Dani Olmo'nun ayağına bastı ve sarı kart gördü. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Álex Baena'nın şutu barajdan döndü.
16' Fransa hızlı hücumla geldi
Fransa, hızlı hücumda gole yaklaşmak istedi. Ousmane Dembélé'nin uzun pasında Kylian Mbappé topla buluştu ancak İspanya savunması hızla geri dönerek tehlikenin büyümesini önledi. Atağın devamında Michael Olise'nin şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.
20' İspanya penaltı kazandı
Fransa savunmasında Lucas Digne büyük bir hata yaptı. Ceza sahasına gönderilen yüksek topu kontrol etmek isteyen Digne, arkasından gelen Lamine Yamal'ı fark edemeyerek rakibine müdahalede bulundu. Hakem Iván Barton tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
22' GOL | Fransa 0-1 İspanya
İspanya, Mikel Oyarzabal'ın penaltı golüyle öne geçti. Sol ayağıyla sağ köşeye sert vuran Oyarzabal, kaleciyi mağlup ederek takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.
🇪🇸 İspanya, Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle 1-0 önde! pic.twitter.com/5de3msuy68— TRT Spor (@trtspor) July 14, 2026
30' Fransa'da zorunlu değişiklik
Fransa stoperi William Saliba, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Saliba'nın yerine Maxence Lacroix mücadeleye dahil oldu.
36' Barcola uzaktan denedi
Fransa etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Bradley Barcola, topu sağına çekerek şut açısını oluşturdu. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla sert vurdu ancak top üstten auta çıktı.
38' İspanya ikinci gole çok yaklaştı
Fransa kalecisi Mike Maignan'ın hatasıyla başlayan atakta İspanya, kısa paslarla ceza sahasına girdi. Kale önünde topla buluşan Fabián Ruiz vuruşunu yapmak isterken Dayot Upamecano son anda araya girerek gole izin vermedi.
45' İlk yarıya 6 dakika eklendi
Karşılaşmanın ilk yarısına en az 6 dakika ilave edildi.
İlk yarı sonucu | Fransa 0-1 İspanya
İspanya, Mikel Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle Fransa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
46' İkinci yarı başladı
Fransa - İspanya yarı finalinde ikinci yarının ilk düdüğü çaldı. Fransa'da Adrien Rabiot'nun yerine Manu Koné oyuna dahil olurken İspanya ikinci devreye aynı 11'le başladı.
51' Oyarzabal uzaktan denedi
İkinci yarının ilk şutu İspanya'dan geldi. İlk yarıda takımını öne geçiren Mikel Oyarzabal, ceza sahası yayı gerisinden şansını denedi ancak top üstten auta çıktı.
57' Deschamps'tan değişiklik
Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps ikinci oyuncu değişikliğini yaptı. Bradley Barcola oyundan çıkarken Désiré Doué mücadeleye dahil oldu.
58' GOL | Fransa 0-2 İspanya
İspanya, Pedro Porro'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Dani Olmo ile verkaç yapan Porro, bir anda ceza sahasında kaleci Mike Maignan ile karşı karşıya kaldı. Soğukkanlı bir vuruş yapan İspanyol futbolcu, topu ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı.
⚽ Pedro Porro ve Dani Olmo iş birliğiyle İspanya 2-0 önde! pic.twitter.com/lX9U5M343K— TRT Spor (@trtspor) July 14, 2026
67' Mbappé gole yaklaştı
Fransa, farkı bire indirmek için baskısını artırdı. Ceza sahasında şut açısını oluşturan Kylian Mbappé'nin sağ ayağıyla yaptığı vuruş, Marc Cucurella'ya da çarparak direğin hemen yanından kornere çıktı.
78' Ferran Torres kafayla yokladı
İspanya'da 74. dakikada Mikel Oyarzabal'ın yerine oyuna giren Ferran Torres gole yaklaştı. Álex Baena'nın sol kanattan yaptığı ortada kale önünde kafa vuruşunu yapan Torres, topu az farkla yandan auta gönderdi.
89' Mbappé frikikten denedi
Fransa, ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Kylian Mbappé'nin barajı aşan şutu üstten auta çıktı.
90' Maçın sonuna 7 dakika eklendi
Karşılaşmanın ikinci yarısına en az 7 dakika ilave edildi. İspanya, iki farklı üstünlüğünü koruyarak finale yaklaşırken Fransa'nın geri dönüş arayışı sürüyor.
Maç sonucu | Fransa 0-2 İspanya
İspanya, Mikel Oyarzabal ve Pedro Porro'nun golleriyle Fransa'yı 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası'nda adını finale yazdırdı.
RAKİP İNGİLTERE VEYA ARJANTİN
2026 FIFA Dünya Kupası'nda adını finale yazdıran İspanya'nın rakibi, yarı finalin diğer ayağında oynanacak İngiltere–Arjantin mücadelesinin galibi olacak.