Kupaya 1 var! İspanya Dünya Kupası'nda finale yükseldi

Fransa stoperi William Saliba, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Saliba'nın yerine Maxence Lacroix mücadeleye dahil oldu.

Fransa savunmasında Lucas Digne büyük bir hata yaptı. Ceza sahasına gönderilen yüksek topu kontrol etmek isteyen Digne, arkasından gelen Lamine Yamal'ı fark edemeyerek rakibine müdahalede bulundu. Hakem Iván Barton tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Fabián Ruiz

46' İkinci yarı başladı

Fransa - İspanya yarı finalinde ikinci yarının ilk düdüğü çaldı. Fransa'da Adrien Rabiot'nun yerine Manu Koné oyuna dahil olurken İspanya ikinci devreye aynı 11'le başladı.

51' Oyarzabal uzaktan denedi

İkinci yarının ilk şutu İspanya'dan geldi. İlk yarıda takımını öne geçiren Mikel Oyarzabal, ceza sahası yayı gerisinden şansını denedi ancak top üstten auta çıktı.

57' Deschamps'tan değişiklik

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps ikinci oyuncu değişikliğini yaptı. Bradley Barcola oyundan çıkarken Désiré Doué mücadeleye dahil oldu.

58' GOL | Fransa 0-2 İspanya

İspanya, Pedro Porro'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Dani Olmo ile verkaç yapan Porro, bir anda ceza sahasında kaleci Mike Maignan ile karşı karşıya kaldı. Soğukkanlı bir vuruş yapan İspanyol futbolcu, topu ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı.

⚽ Pedro Porro ve Dani Olmo iş birliğiyle İspanya 2-0 önde! pic.twitter.com/lX9U5M343K — TRT Spor (@trtspor) July 14, 2026

67' Mbappé gole yaklaştı

Fransa, farkı bire indirmek için baskısını artırdı. Ceza sahasında şut açısını oluşturan Kylian Mbappé'nin sağ ayağıyla yaptığı vuruş, Marc Cucurella'ya da çarparak direğin hemen yanından kornere çıktı.