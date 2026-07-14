CANLI: Fransa - İspanya Dünya Kupası Yarı Final maçı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya kozlarını paylaşacak. İki tarafın da tek hedefi kazanarak kupanın ucundan tutmak ve hedeflerine bir adım daha yaklaşmak. Fransa - İspanya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Fransa ile İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk finalistini belirleyecek mücadelede karşı karşıya geliyor. Dallas Stadyumu'nda oynanacak yarı final öncesinde iki takım da turnuva boyunca mağlubiyet yaşamadı ve hiçbir karşılaşmada geriye düşmedi. Fransa, skor üretimindeki üstünlüğüyle; İspanya ise oyun kontrolü ve savunma performansıyla son dört takım arasına kaldı.
FRANSA 14 GOLLE YARI FİNALE GELDİ
Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, turnuvada oynadığı altı karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırırken yalnızca iki gol yedi. Maviler, grup aşamasında Senegal, Irak ve Norveç karşısında yoluna kayıpsız devam etti. Eleme turlarında ise İsveç'i 3-0, Paraguay'ı 1-0 ve Fas'ı 2-0 mağlup etti.
Fransa'nın eleme aşamasındaki en güçlü tarafı savunma istikrarı oldu. Deschamps'ın ekibi son 32 turundan yarı finale kadar oynadığı üç karşılaşmada de kalesini gole kapattı. Hücum hattındaki bireysel kalite ise savunma güvenliğinin üzerine yüksek bir skor üretimi ekledi.
MBAPPE VE DEMBELE'DEN 13 GOL
Fransa'nın hücum performansında Kylian Mbappe ile Ousmane Dembele belirleyici rol oynadı. Mbappe, yarı final öncesinde sekiz gol ve üç asist üreterek turnuvanın gol krallığı yarışının zirvesinde yer aldı. Fransız kaptan, grup aşamasında dört gol atarken eleme turlarının tamamında fileleri havalandırdı.
Dembele ise beş gol ve iki asistle Mbappe'ye eşlik etti. Norveç karşısında hat-trick yapan deneyimli hücumcu, Fas ile oynanan çeyrek finalde de gol sevinci yaşadı. Mbappe ve Dembele'nin toplam 13 gole ulaşması, Fransa'nın turnuvadaki 14 golünün büyük bölümünün iki oyuncudan gelmesini sağladı.
Michael Olise de skor üretmeden hücumun bağlantı oyuncusu oldu. Beş asist yapan Olise, Fransa'nın son pas kalitesini ve Mbappe ile kurduğu uyumu öne çıkardı.
İSPANYA SAVUNMASIYLA ÖNE ÇIKTI
İspanya, Dünya Kupası'na Yeşil Burun Adaları karşısında golsüz beraberlikle başladı. Luis de la Fuente'nin ekibi daha sonra oynadığı karşılaşmalarda 10 gol atarken yalnızca bir kez topu ağlarında gördü. İspanya'nın turnuvadaki gol yememe serisi, Belçika'nın çeyrek finalde attığı gole kadar 650 dakika sürdü ve Dünya Kupası rekoruna dönüştü.
Kırmızılar, son 32 turunda Avusturya'yı 3-0, son 16 turunda Portekiz'i 1-0 ve çeyrek finalde Belçika'yı 2-1 mağlup etti. Avusturya karşılaşmasındaki rahat galibiyetin ardından Portekiz ve Belçika mücadeleleri, İspanya'nın baskı altında sonuç alabilme kapasitesini gösterdi.
İspanya'nın Fransa'ya göre daha düşük gol sayısında kalmasına rağmen maçların kontrolünü kaybetmemesi dikkat çekti. Luis de la Fuente'nin takımı, topa sahip olduğu bölümlerde rakip hücumların hızını düşürdü ve savunma yerleşimini uzun süre korudu.
OYARZABAL İSPANYA'NIN EN GOLCÜ İSMİ
Mikel Oyarzabal, dört gol ve bir asistle İspanya'nın turnuvadaki en skorer oyuncusu oldu. Tecrübeli hücumcu, grup ve eleme aşamalarındaki bitiriciliğiyle takımının gol yükünü üstlendi.
İspanya'nın kulübeden aldığı katkıda ise Mikel Merino öne çıktı. Arsenal forması giyen orta saha, Portekiz karşısında uzatma dakikalarında galibiyet golünü attı. Merino, Belçika ile oynanan çeyrek finalde de 88. dakikada sahneye çıkarak takımını yarı finale taşıdı. Turnuvada yalnızca 180 dakika görev yapan Merino, iki kritik gol kaydetti.
YAMAL SKORUN ÖTESİNDE ETKİLİ
Lamine Yamal, yarı final öncesinde bir golle oynadı. İspanyol yıldızın gol ve asist rakamları Fransa'nın hücumcularının gerisinde kalırken turnuvanın en fazla başarılı dripling yapan oyuncusu olması hücumdaki etkisini gösterdi. Yamal ayrıca Belçika karşılaşmasının oyuncusu seçildi.
İspanya'nın sağ kanadında görev yapan Yamal, rakip savunmayı üzerine çekerek takım arkadaşlarına alan açtı. Fransa karşısında Barcelona'dan takım arkadaşı Jules Kounde ile yaşayacağı eşleşme, mücadelenin önemli taktik başlıklarından biri olacak.
FRANSA'NIN HIZI, İSPANYA'NIN KONTROLÜ
Turnuva performansları iki takımın farklı güç noktalarını ortaya koydu. Fransa, Mbappe ve Dembele'nin süratiyle rakip savunmaların arkasındaki alanları etkili kullandı. Olise'nin pas kalitesi ve orta sahadan gelen fiziksel destek, Deschamps'ın ekibine doğrudan hücumlarda üstünlük sağladı.
İspanya ise daha sabırlı pas organizasyonları, önde baskı ve savunma yerleşimiyle ilerledi. Kırmızılar, Portekiz ve Belçika karşılaşmalarında uzun süre istedikleri skoru bulamasa da oyundan kopmadı ve kulübeden gelen katkıyla sonuca ulaştı.
Fransa'nın yarı finaldeki temel avantajı hücumcularının yüksek skor formu olurken İspanya'nın en güçlü yönü maç temposunu kontrol edebilmesi ve savunmadaki düşük hata oranı olarak öne çıkıyor. Guardian'ın maç analizinde de İspanya'nın top kontrolü ile Fransa'nın hızlı geçiş hücumları arasındaki mücadele yarı finalin temel taktik eşleşmesi olarak gösterildi.
TCHOUAMENI DÖNÜŞE HAZIR
Fransa'da son iki karşılaşmayı sakatlığı nedeniyle kaçıran Aurelien Tchouameni yarı final öncesinde takıma döndü. Didier Deschamps, Real Madridli orta sahanın forma giyebilecek durumda olduğunu açıkladı. Fas maçında ayak bileğinden darbe alan Mbappe'nin de antrenmana katıldığı ve karşılaşmada oynayabileceği belirtildi.
Tchouameni'nin sahada olması, Fransa'nın İspanya'nın merkezdeki pas trafiğine karşı fiziksel gücünü artıracak. Manu Kone'nin çeyrek final performansı ise Deschamps'a orta sahada farklı bir seçenek sunuyor.
GEÇMİŞ MAÇLARDA İSPANYA ÜSTÜN
Fransa ile İspanya, Dünya Kupası tarihinde daha önce yalnızca bir kez karşılaştı. Fransa, 2006 Dünya Kupası son 16 turundaki mücadeleyi 3-1 kazandı.
İki takım arasındaki son büyük turnuva karşılaşmalarında ise İspanya üstünlük kurdu. İspanyollar, Fransa'yı EURO 2024 yarı finalinde 2-1, 2025 UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde ise 5-4 mağlup etti. Lamine Yamal iki karşılaşmada da Fransız savunmasına karşı skor üretti.
Fransa, üst üste üçüncü Dünya Kupası finaline çıkmayı hedefliyor. İspanya ise 2010'da kazandığı kupanın ardından tarihinde üçüncü kez yarı finalde mücadele edecek. Dallas'taki karşılaşmanın galibi, finalde İngiltere-Arjantin eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.