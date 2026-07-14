CANLI: Fransa - İspanya Dünya Kupası Yarı Final maçı

Jules Koundé MBAPPE VE DEMBELE'DEN 13 GOL Fransa'nın hücum performansında Kylian Mbappe ile Ousmane Dembele belirleyici rol oynadı. Mbappe, yarı final öncesinde sekiz gol ve üç asist üreterek turnuvanın gol krallığı yarışının zirvesinde yer aldı. Fransız kaptan, grup aşamasında dört gol atarken eleme turlarının tamamında fileleri havalandırdı. Dembele ise beş gol ve iki asistle Mbappe'ye eşlik etti. Norveç karşısında hat-trick yapan deneyimli hücumcu, Fas ile oynanan çeyrek finalde de gol sevinci yaşadı. Mbappe ve Dembele'nin toplam 13 gole ulaşması, Fransa'nın turnuvadaki 14 golünün büyük bölümünün iki oyuncudan gelmesini sağladı. Michael Olise de skor üretmeden hücumun bağlantı oyuncusu oldu. Beş asist yapan Olise, Fransa'nın son pas kalitesini ve Mbappe ile kurduğu uyumu öne çıkardı.

Mikel Merino İSPANYA SAVUNMASIYLA ÖNE ÇIKTI İspanya, Dünya Kupası'na Yeşil Burun Adaları karşısında golsüz beraberlikle başladı. Luis de la Fuente'nin ekibi daha sonra oynadığı karşılaşmalarda 10 gol atarken yalnızca bir kez topu ağlarında gördü. İspanya'nın turnuvadaki gol yememe serisi, Belçika'nın çeyrek finalde attığı gole kadar 650 dakika sürdü ve Dünya Kupası rekoruna dönüştü. Kırmızılar, son 32 turunda Avusturya'yı 3-0, son 16 turunda Portekiz'i 1-0 ve çeyrek finalde Belçika'yı 2-1 mağlup etti. Avusturya karşılaşmasındaki rahat galibiyetin ardından Portekiz ve Belçika mücadeleleri, İspanya'nın baskı altında sonuç alabilme kapasitesini gösterdi. İspanya'nın Fransa'ya göre daha düşük gol sayısında kalmasına rağmen maçların kontrolünü kaybetmemesi dikkat çekti. Luis de la Fuente'nin takımı, topa sahip olduğu bölümlerde rakip hücumların hızını düşürdü ve savunma yerleşimini uzun süre korudu.

Kylian Mbappé OYARZABAL İSPANYA'NIN EN GOLCÜ İSMİ Mikel Oyarzabal, dört gol ve bir asistle İspanya'nın turnuvadaki en skorer oyuncusu oldu. Tecrübeli hücumcu, grup ve eleme aşamalarındaki bitiriciliğiyle takımının gol yükünü üstlendi. İspanya'nın kulübeden aldığı katkıda ise Mikel Merino öne çıktı. Arsenal forması giyen orta saha, Portekiz karşısında uzatma dakikalarında galibiyet golünü attı. Merino, Belçika ile oynanan çeyrek finalde de 88. dakikada sahneye çıkarak takımını yarı finale taşıdı. Turnuvada yalnızca 180 dakika görev yapan Merino, iki kritik gol kaydetti.

Dani Olmo YAMAL SKORUN ÖTESİNDE ETKİLİ Lamine Yamal, yarı final öncesinde bir golle oynadı. İspanyol yıldızın gol ve asist rakamları Fransa'nın hücumcularının gerisinde kalırken turnuvanın en fazla başarılı dripling yapan oyuncusu olması hücumdaki etkisini gösterdi. Yamal ayrıca Belçika karşılaşmasının oyuncusu seçildi. İspanya'nın sağ kanadında görev yapan Yamal, rakip savunmayı üzerine çekerek takım arkadaşlarına alan açtı. Fransa karşısında Barcelona'dan takım arkadaşı Jules Kounde ile yaşayacağı eşleşme, mücadelenin önemli taktik başlıklarından biri olacak.