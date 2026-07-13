Kulüpler maç sahaları ve antrenman tesislerinin kendilerine tahsis edildiğini belgelemedikleri takdirde lige kabul edilmeyecek.

Yabancı uyruklu oyuncular ve 1 Ocak 2012 ve sonrasında doğan futbolcular PGL maçlarında forma giyemeyecek.

Lige katılacak kulüpler 250 bin TL katılım bedeli ve 750 bin TL teminat olmak üzere toplam 1 milyon TL ödeme yapacak.

PGL'de 1 Ocak 2002 ile 31 Aralık 2011 tarihleri arasında doğan futbolcular oynayabilecek, 2001 ve öncesi doğanlardan ise maç kadrosunda en fazla 5 oyuncu yer alabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig'in adını 2026-2027 sezonundan itibariyle Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) olarak değiştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig'in adını 2026-2027 sezonundan itibaren Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirdi. Kısa adı PGL olacak ligde yaş sınırlarından katılım bedellerine kadar birçok yeni kural uygulanacak.

KADROLARDA GENÇ OYUNCU AĞIRLIĞI OLACAK

AA'nın aktardığı TFF açıklamasına göre, PGL maçlarında 1 Ocak 2002 ile 31 Aralık 2011 tarihleri arasında doğan futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilecek ve sahaya çıkabilecek.

2001 ve daha önce doğan oyuncular için ise sınırlama getirildi. Bu yaş grubundan yalnızca 5 futbolcu maç kadrosunda yer alabilecek ve oynayabilecek.

Kulüpler, geniş kadrolarında 2001 ve öncesinde doğan daha fazla futbolcuyu tescil ettirebilecek. Ancak maç kadrosundaki 5 oyuncu sınırı değişmeyecek.