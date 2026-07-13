TFF'nin yeni ligi PGL şartları açıklandı: Son gün 7 Ağustos
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) yerini alacak Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) statüsünü açıkladı. Genç oyuncu zorunluluğu, yabancı yasağı ve 1 milyon TL'lik mali yükümlülük getiren yeni formatın tüm başvuru şartları netleşti.
Hızlı Özet Göster
- Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig'in adını 2026-2027 sezonundan itibariyle Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) olarak değiştirdi.
- PGL'de 1 Ocak 2002 ile 31 Aralık 2011 tarihleri arasında doğan futbolcular oynayabilecek, 2001 ve öncesi doğanlardan ise maç kadrosunda en fazla 5 oyuncu yer alabilecek.
- Lige katılacak kulüpler 250 bin TL katılım bedeli ve 750 bin TL teminat olmak üzere toplam 1 milyon TL ödeme yapacak.
- Yabancı uyruklu oyuncular ve 1 Ocak 2012 ve sonrasında doğan futbolcular PGL maçlarında forma giyemeyecek.
- Kulüpler maç sahaları ve antrenman tesislerinin kendilerine tahsis edildiğini belgelemedikleri takdirde lige kabul edilmeyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig'in adını 2026-2027 sezonundan itibaren Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirdi. Kısa adı PGL olacak ligde yaş sınırlarından katılım bedellerine kadar birçok yeni kural uygulanacak.
KADROLARDA GENÇ OYUNCU AĞIRLIĞI OLACAK
AA'nın aktardığı TFF açıklamasına göre, PGL maçlarında 1 Ocak 2002 ile 31 Aralık 2011 tarihleri arasında doğan futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilecek ve sahaya çıkabilecek.
2001 ve daha önce doğan oyuncular için ise sınırlama getirildi. Bu yaş grubundan yalnızca 5 futbolcu maç kadrosunda yer alabilecek ve oynayabilecek.
Kulüpler, geniş kadrolarında 2001 ve öncesinde doğan daha fazla futbolcuyu tescil ettirebilecek. Ancak maç kadrosundaki 5 oyuncu sınırı değişmeyecek.
2012 SONRASI DOĞANLAR VE YABANCILAR OYNAYAMAYACAK
PGL karşılaşmalarında 1 Ocak 2012 ve sonrasında doğan futbolcular forma giyemeyecek.
Yabancı uyruklu oyuncular da lig müsabakalarında oynatılamayacak.
KULÜPLERDEN 1 MİLYON LİRALIK MALİ YÜKÜMLÜLÜK
Lige katılacak kulüplerin iki ayrı ödeme yapması gerekecek:
PGL KATILIM ÖDEMELERİ
- Lige katılım bedeli: 250 bin TL
- Katılım teminatı: 750 bin TL
Lige katılım bedeli
Tutar: 250 bin TL
Ödeme şekli: Nakit
İade durumu: Sezon sonunda geri verilmeyecek
Katılım teminatı
Tutar: 750 bin TL
Ödeme şekli: Nakit veya banka teminat mektubu
İade durumu: Kesintilerin ardından kalan tutar kulübe iade edilecek
Kulübün TFF'ye olan para cezaları ile takımın ya da taraftarların saha ve statlarda yol açtığı zararlar, 750 bin liralık teminat bedelinden düşülecek. Kalan tutar daha sonra kulübe iade edilecek.
GERİ ÖDEME UYARISI
- Fikstür çekiminin ardından ligden çekilen kulüplerin katılım ve teminat bedelleri geri ödenmeyecek.
- Fikstür çekiminin ardından ligden çıkarılan kulüplerin katılım ve teminat bedelleri geri ödenmeyecek.
SON EVRAK TARİHİ 7 AĞUSTOS 2026
Kulüplerin lige katılım belgesini önce amatorisler@tff.org adresine göndermesi gerekiyor.
Belgelerin asıllarının ise en geç 7 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonuna ulaştırılması zorunlu olacak.
2026-2027 Sezonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi başvuru sürecinde kullanılacak PGL Katılım Belgesi'ne ulaşmak için buraya tıklayınız.
SAHA VE TESİS BELGESİ OLMAYAN LİGE ALINMAYACAK
PGL'ye başvuracak kulüpler, maçlarını oynayacakları ve antrenman yapacakları saha ile tesislerin kendilerine tahsis edildiğini belgelemek zorunda olacak.
BAŞVURU ÖNCESİ KONTROL EDİLMESİ GEREKENLER
- Maçların oynanacağı sahanın kulübe tahsis edildiği belgelenmeli.
- Antrenman tesislerinin kulübe tahsis edildiği belgelenmeli.
- Gerekli belgeyi sunamayan kulüpler lige kabul edilmeyecek.
Boşalan kontenjana, ilgili yerel ligde sıralaması en yüksek olan ve gerekli şartları taşıyan takım alınabilecek.
Takımların kriterlere uygunluğu TFF Amatör İşler Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilecek.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)