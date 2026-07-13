Dybala'nın Roma macerası 2027'ye uzadı! Resmi açıklama geldi
Roma, Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını açıkladı. İtalyan ekibi, deneyimli futbolcunun hem saha içinde hem de soyunma odasında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, yeni sezon öncesinde kadro planlaması kapsamında önemli bir adım attı.
Başkent temsilcisi, Paulo Dybala'nın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Kulübün yaptığı açıklamayla birlikte 32 yaşındaki oyuncunun geleceğine ilişkin belirsizlik de sona ermiş oldu.
"ROMA'NIN LİDERİ"
Kulüpten yapılan açıklamada, Dybala'nın 2022 yazında Roma'ya transfer olduğu hatırlatılarak, kısa sürede hem taraftarların hem de teknik ekibin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldiği vurgulandı.
Açıklamada, "İlk günden itibaren taraftarların coşkusunu ateşledi, saha içinde ve dışında bir lider haline geldi." ifadeleri kullanıldı. Roma ayrıca Arjantinli futbolcunun şimdiye kadar kulüp formasıyla 139 resmi karşılaşmaya çıktığını ve bu süreçte 45 gol kaydettiğini belirtti.
İTALYA'DAKİ BAŞARILI KARİYERİNİ SÜRDÜRECEK
Profesyonel futbol kariyerine Arjantin'in Instituto ACC takımında başlayan Paulo Dybala, Avrupa'ya Palermo transferiyle adım attı.
Buradaki performansının ardından Juventus'a transfer olan deneyimli futbolcu, uzun yıllar Serie A'nın en etkili hücum oyuncuları arasında yer aldı.
Juventus'un ardından 2022 yılında Roma'ya imza atan Dybala, yeni sözleşmesiyle birlikte 2027 yılına kadar İtalyan ekibinin başarısı için mücadele etmeyi sürdürecek.