Dybala'nın Roma macerası 2027'ye uzadı! Resmi açıklama geldi

Başkent temsilcisi, Paulo Dybala'nın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Kulübün yaptığı açıklamayla birlikte 32 yaşındaki oyuncunun geleceğine ilişkin belirsizlik de sona ermiş oldu.

Paulo Dybala

"ROMA'NIN LİDERİ"

Kulüpten yapılan açıklamada, Dybala'nın 2022 yazında Roma'ya transfer olduğu hatırlatılarak, kısa sürede hem taraftarların hem de teknik ekibin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldiği vurgulandı.

Açıklamada, "İlk günden itibaren taraftarların coşkusunu ateşledi, saha içinde ve dışında bir lider haline geldi." ifadeleri kullanıldı. Roma ayrıca Arjantinli futbolcunun şimdiye kadar kulüp formasıyla 139 resmi karşılaşmaya çıktığını ve bu süreçte 45 gol kaydettiğini belirtti.