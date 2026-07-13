Zeki Çelik FIORENTINA SON ANDA DEVREYE GİRDİ Fabio Grosso'yu teknik direktörlük görevine getiren Fiorentina'nın, Zeki Çelik'in sözleşme sürecine son anda dahil olmak istediği kaydedildi. Grosso, Fiorentina ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzaladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fiorentina, sözleşmesi sona eren millî oyuncunun durumunu öğrenmek için girişimde bulundu. Zeki Çelik'in ise bu yaklaşımı geri çevirdiği ve kariyerine Roma'da devam etmek istediği aktarıldı. Bu nedenle haberde "Fiorentina resmî teklif yaptı" yerine "Fiorentina son anda devreye girdi" ifadesinin kullanılması daha doğru olacak.

Zeki Çelik ZEKİ ÇELİK KİMDİR? Mehmet Zeki Çelik, 17 Şubat 1997'de Bursa'da dünyaya geldi. Sağ bek ve sağ kanat bek pozisyonlarında görev yapan 1,80 metre boyundaki millî futbolcu, üçlü savunmada sağ stoper olarak da oynayabiliyor. Bursaspor altyapısında yetişen Zeki Çelik; Karacabey Belediyespor, İstanbulspor ve Lille formalarını giydi. Fransa'da Lille ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan deneyimli futbolcu, 2022 yazında Roma'ya transfer oldu. Roma, oyuncuyla 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli dört yıllık sözleşme imzalamıştı. Transfermarkt verilerinde 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor. Piyasa değeri, futbolcunun serbest statüde olması nedeniyle herhangi bir bonservis talebi anlamına gelmiyor.