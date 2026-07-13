AS Roma'da Dybala’dan sonra Zeki Çelik için kritik bekleyiş
AS Roma, Paulo Dybala’nın sözleşmesini 2027’ye kadar uzattığını resmen açıkladı. İtalyan ekibinin yeni sezon hazırlık kadrosunda yer almayan Zeki Çelik için ise kulüpten gelecek duyuru bekleniyor.
AS Roma, sözleşmesi sona eren Paulo Dybala ile 30 Haziran 2027'ye kadar yeniden anlaştığını resmen duyurdu. Serie A ekibinde gözler, yeni sezon hazırlık kadrosunda yer almayan millî futbolcu Zeki Çelik'e çevrildi.
DYBALA İLE 2027'YE KADAR DEVAM
Serie A'yı üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde eden Roma, yeni sezon öncesinde Paulo Dybala'nın geleceğini netleştirdi.
Başkent ekibi, 32 yaşındaki Arjantinli futbolcunun sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı. Dybala, 2022 yılında Juventus'tan ayrıldıktan sonra Roma'ya imza atmıştı.
Roma formasıyla tüm kulvarlarda 139 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu, 45 kez fileleri havalandırdı. Dybala, başkent temsilcisindeki ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi finalinde de görev yaptı.
ZEKİ ÇELİK KAMP KADROSUNDA YOK
Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, 13 Temmuz'da Trigoria Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Kulüp tarafından açıklanan sezon başı kadrosunda Paulo Dybala yer alırken Zeki Çelik'in ismi bulunmadı. Roma, millî futbolcunun kadroda olmamasına ilişkin resmî bir gerekçe paylaşmadı.
Zeki Çelik'in Roma ile olan dört yıllık sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erdi. İtalyan basını, tarafların üç yıllık yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardığını ve yalnızca resmî açıklamanın beklendiğini yazdı.
FIORENTINA SON ANDA DEVREYE GİRDİ
Fabio Grosso'yu teknik direktörlük görevine getiren Fiorentina'nın, Zeki Çelik'in sözleşme sürecine son anda dahil olmak istediği kaydedildi. Grosso, Fiorentina ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzaladı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fiorentina, sözleşmesi sona eren millî oyuncunun durumunu öğrenmek için girişimde bulundu. Zeki Çelik'in ise bu yaklaşımı geri çevirdiği ve kariyerine Roma'da devam etmek istediği aktarıldı.
Bu nedenle haberde "Fiorentina resmî teklif yaptı" yerine "Fiorentina son anda devreye girdi" ifadesinin kullanılması daha doğru olacak.
ZEKİ ÇELİK KİMDİR?
Mehmet Zeki Çelik, 17 Şubat 1997'de Bursa'da dünyaya geldi. Sağ bek ve sağ kanat bek pozisyonlarında görev yapan 1,80 metre boyundaki millî futbolcu, üçlü savunmada sağ stoper olarak da oynayabiliyor.
Bursaspor altyapısında yetişen Zeki Çelik; Karacabey Belediyespor, İstanbulspor ve Lille formalarını giydi. Fransa'da Lille ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan deneyimli futbolcu, 2022 yazında Roma'ya transfer oldu. Roma, oyuncuyla 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli dört yıllık sözleşme imzalamıştı.
Transfermarkt verilerinde 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor. Piyasa değeri, futbolcunun serbest statüde olması nedeniyle herhangi bir bonservis talebi anlamına gelmiyor.
2025-2026 SEZONUNDA NE YAPTI?
Zeki Çelik, 2025-2026 sezonunda Serie A'da 34 karşılaşmada görev aldı. Bu maçların 32'sine ilk 11'de başlayan millî savunmacı, 2 bin 732 dakika sahada kalırken 1 gol ve 2 asist üretti.
Paulo Dybala ise Serie A'da 22 maçta 2 gol ve 6 asist, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist kaydetti. Arjantinli futbolcu geçen sezon yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle yaklaşık dört ay sahalardan uzak kaldı.