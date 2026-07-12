Sultanlar Tayland'ı da devirdi! Sıradaki durak Çin

İlk seti kaybetmesine rağmen oyuna ağırlığını koyan Filenin Sultanları, rakibini 3-1 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.

Tayland karşısında ilk seti 27-25 kaybeden ay-yıldızlı ekip, sonraki üç sette üstünlüğü ele geçirerek mücadeleyi 25-21, 25-19 ve 25-22'lik skorlarla kazandı.

Milliler, Milletler Ligi grup aşamasında çıktığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet elde etti. Bu performansla puan tablosunu dördüncü sırada tamamlayan Türkiye, adını organizasyonun çeyrek final etabına yazdırdı.

Filenin Sultanları

MUHTEMEL RAKİPLER

Çeyrek final eşleşmeleri diğer maçların sonuçlarına göre netleşecek. Türkiye'nin ilk ihtimaldeki rakibi Hollanda veya Kanada olacak.

Hollanda ile Kanada'nın karşılaşmalarını kaybetmesi halinde ise Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Japonya ya da Polonya olacak.

Finaller, Çin'in Makao kentinde oynanacak ve Türkiye, yarı final mücadelesi için sahaya çıkacak.

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