Sultanlar Tayland'ı da devirdi! Sıradaki durak Çin
2026 FIVB Milletler Ligi'nin grup etabındaki son maçında Tayland'ı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda son sekiz takım arasına kaldı. Filenin Sultanları, grup aşamasını dördüncü sırada tamamlayarak Çin'in Makao kentinde düzenlenecek Finaller'de mücadele etme hakkı kazandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi grup aşamasındaki son sınavında Tayland ile karşı karşıya geldi.
İlk seti kaybetmesine rağmen oyuna ağırlığını koyan Filenin Sultanları, rakibini 3-1 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.
Bu sonuçla Türkiye, Makao'da düzenlenecek Finaller organizasyonunda yer almaya hak kazandı.
GRUP ETABINI DÖRDÜNCÜ BİTİRDİ
Milliler, Milletler Ligi grup aşamasında çıktığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet elde etti. Bu performansla puan tablosunu dördüncü sırada tamamlayan Türkiye, adını organizasyonun çeyrek final etabına yazdırdı.
Tayland karşısında ilk seti 27-25 kaybeden ay-yıldızlı ekip, sonraki üç sette üstünlüğü ele geçirerek mücadeleyi 25-21, 25-19 ve 25-22'lik skorlarla kazandı.
MUHTEMEL RAKİPLER
Çeyrek final eşleşmeleri diğer maçların sonuçlarına göre netleşecek. Türkiye'nin ilk ihtimaldeki rakibi Hollanda veya Kanada olacak.
Hollanda ile Kanada'nın karşılaşmalarını kaybetmesi halinde ise Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Japonya ya da Polonya olacak.
Finaller, Çin'in Makao kentinde oynanacak ve Türkiye, yarı final mücadelesi için sahaya çıkacak.