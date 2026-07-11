Filenin Sultanları Japonya engelini aştı! VNL Finalleri biletini aldı

2026 FIVB Milletler Ligi'nde yoluna devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü haftadaki üçüncü karşılaşmasında ev sahibi Japonya ile kozlarını paylaştı.

Asue Arena'da oynanan mücadelede üstün bir performans sergileyen Filenin Sultanları, rakibini 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Alınan bu sonuçla Türkiye, organizasyonda finaller öncesindeki en kritik hedeflerinden birine ulaşarak VNL Finalleri'ne katılım hakkını garantiledi.