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Filenin Sultanları Japonya engelini aştı! VNL Finalleri biletini aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Filenin Sultanları, Çin'de düzenlenecek VNL Finalleri'nde mücadele etme hakkını elde etti.

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Filenin Sultanları Japonya engelini aştı! VNL Finalleri biletini aldı

2026 FIVB Milletler Ligi'nde yoluna devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü haftadaki üçüncü karşılaşmasında ev sahibi Japonya ile kozlarını paylaştı.

Asue Arena'da oynanan mücadelede üstün bir performans sergileyen Filenin Sultanları, rakibini 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Alınan bu sonuçla Türkiye, organizasyonda finaller öncesindeki en kritik hedeflerinden birine ulaşarak VNL Finalleri'ne katılım hakkını garantiledi.

A Milli Kadın Voleybol TakımıA Milli Kadın Voleybol Takımı
VNL FİNALLERİ BİLETİ GELDİ

Japonya karşısında elde edilen galibiyet, A Milli Kadın Voleybol Takımı için yalnızca puan anlamı taşımadı.

Filenin Sultanları, bu sonuçla birlikte Çin'de düzenlenecek 2026 FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde yer almayı kesinleştirdi.

Turnuva boyunca istikrarlı performans ortaya koyan milliler, finallerde şampiyonluk mücadelesi verecek takımlar arasına adını yazdırdı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

A Milli Kadın Voleybol TakımıA Milli Kadın Voleybol Takımı

SON MAÇ TAYLAND İLE

Milliler, VNL'nin üçüncü hafta etabındaki son karşılaşmasını Tayland'a karşı oynayacak.

Türkiye ile Tayland arasındaki mücadele, 12 Temmuz Pazar günü TSİ 09.30'da başlayacak. Filenin Sultanları, finaller öncesindeki son sınavını bu karşılaşmada verecek.

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