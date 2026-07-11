FIFA Dünya Kupası finalinin çimlerini satacak!
FIFA, 2026 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak New York New Jersey Stadı'nın çimlerini koleksiyon ürünü olarak satışa sunma kararı aldı. Reçine içinde koruma altına alınacak çim parçalarının fiyatı 450 dolardan başlayacak.
2026 FIFA Dünya Kupası finalinin oynanacağı New York New Jersey Stadı'ndaki çimler, karşılaşmanın ardından koleksiyon ürünü olarak futbolseverlerle buluşacak.
FIFA, final maçında kullanılan çimlerin özel yöntemlerle korunarak sınırlı sayıda satışa çıkarılacağını duyurdu.
ÇİMLER DÖRT FARKLI PAKETLE SATILACAK
Final karşılaşmasının ardından sökülecek çim parçaları, reçine içerisine yerleştirilerek muhafaza edilecek. Ürünler 450, 900, 1200 ve 3000 dolarlık dört farklı paket halinde satışa sunulacak.
Siparişlerin, 19 Temmuz'daki final maçının tamamlanmasının ardından kargoya verileceği belirtildi. Ürünler yalnızca ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa'daki alıcılara gönderilecek.
GELİRİN 11,2 MİLYON DOLARI AŞMASI BEKLENİYOR
FIFA'nın planına göre her fiyat kategorisinden 2 bin 26 adet üretilecek. Dört kategorideki tüm ürünlerin satılması halinde organizasyonun 11,2 milyon doların üzerinde gelir elde etmesi öngörülüyor.
En üst seviye olan 3000 dolarlık koleksiyon paketinde ise reçine içine alınmış çim parçasının yanı sıra altın işlemeli metal hatıra bileti, Dünya Kupası final topunun minyatür replikası ve kristal kesim camdan üretilmiş Dünya Kupası kupası yer alacak. Satışa sunulacak ürünler, final maçının ardından sahiplerine gönderilecek.