FIFA Dünya Kupası finalinin çimlerini satacak!

Final karşılaşmasının ardından sökülecek çim parçaları, reçine içerisine yerleştirilerek muhafaza edilecek. Ürünler 450, 900, 1200 ve 3000 dolarlık dört farklı paket halinde satışa sunulacak.



GELİRİN 11,2 MİLYON DOLARI AŞMASI BEKLENİYOR

FIFA'nın planına göre her fiyat kategorisinden 2 bin 26 adet üretilecek. Dört kategorideki tüm ürünlerin satılması halinde organizasyonun 11,2 milyon doların üzerinde gelir elde etmesi öngörülüyor.

En üst seviye olan 3000 dolarlık koleksiyon paketinde ise reçine içine alınmış çim parçasının yanı sıra altın işlemeli metal hatıra bileti, Dünya Kupası final topunun minyatür replikası ve kristal kesim camdan üretilmiş Dünya Kupası kupası yer alacak. Satışa sunulacak ürünler, final maçının ardından sahiplerine gönderilecek.

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