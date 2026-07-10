Jose Mourinho'dan Real Madrid mesaisi: "Hadi başlayalım!"

Jose Mourinho'nun Real Madrid'deki yeni dönemi resmen başladı. Portekizli teknik adam, kulübün tesislerine ulaşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göreve başladığını duyurdu. Tesislerde çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Mourinho, yeni macerasına ilişkin ilk mesajını da verdi.

Deneyimli teknik direktör, Real Madrid tesislerinde çekilen fotoğrafını "Hadi başlayalım!!" notuyla yayınladı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, Mourinho'nun yeni görevindeki ilk resmi mesajı oldu. Portekizli çalıştırıcının kulüpteki mesaisine başlamasıyla birlikte hazırlık süreci de resmen başlamış oldu.



"BU KULÜBÜ SEVİYORUM" MESAJI

Jose Mourinho, kulübün televizyon kanalına yaptığı ilk açıklamada ise Real Madrid'e olan bağlılığını dile getirdi. Deneyimli teknik adam, "Bu kulübü seviyorum." ifadelerini kullanarak yeniden Madrid'de olmaktan duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Mourinho, Real Madrid'e yabancı bir isim değil. Portekizli teknik direktör, daha önce 2010 ile 2013 yılları arasında İspanyol ekibini çalıştırmış ve kulüpte önemli başarılara imza atmıştı. Yeni dönemin başlamasıyla birlikte Mourinho, yeniden Real Madrid tesislerinde görevine resmen başlamış oldu.

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