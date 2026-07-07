CANLI: Arjantin - Mısır 2026 Dünya Kupası maçı

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası 'nda Mısır ile son 8 takım arasına kalmak için karşı karşıya geliyor. Grup aşamasında elde ettiği 9 puanla birlikte lider olarak son 32 takım arasına kalan Tangocular, Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 yenip yürüyüşünü sürdürdü. Belçika ile birlikte 5 puan toplayan Firavunlar ise Avustralya'yı devirerek Lionel Scaloni ve öğrencilerinin karşısına çıktı.

Lionel Messi

ARJANTİN - MISIR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan Arjantin - Mısır maçı 19.00'dan itibaren TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Atlanta Stadyumu'ndaki mücadeleyi François Letexier yönetiyor.

GÖZLER LIONEL MESSI'DE

Futbolun iki süper yıldızından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'nun Portekiz ile birlikte turnuvaya veda etmesi ve Dünya Kupası kariyerine son verdiğini açıklamasının ardından gözler Lionel Messi'ye çevrildi. Son organizasyonda ipi göğüsleyen Keçi lakaplı futbolcu, son adıma kadar giderek üst üste ikinci kez kupayı elleriyle kaldırmak amacında.

Diğer yandan son turnuvası olması muhtemel Mohamed Salah da ülkesinin umudu. Performansına bakılmaksızın Mısırlıların en güvendiği gol silahı. İki yıldızın kapışması futbolseverler için heyecan verici noktada.