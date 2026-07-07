CANLI: Arjantin - Mısır 2026 Dünya Kupası maçı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları tamamlanıyor. Günün ilk karşılaşmasında Lionel Messi'nin formasını terlettiği Arjantin ile Mohamed Salah'ın liderliğindeki Mısır kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak yoluna devam etmek amacında. Gözler özellikle Ronaldo'nun elenmesi sonrasında Messi'nin üzerinde. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır ile son 8 takım arasına kalmak için karşı karşıya geliyor. Grup aşamasında elde ettiği 9 puanla birlikte lider olarak son 32 takım arasına kalan Tangocular, Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 yenip yürüyüşünü sürdürdü. Belçika ile birlikte 5 puan toplayan Firavunlar ise Avustralya'yı devirerek Lionel Scaloni ve öğrencilerinin karşısına çıktı.
CANLI TAKİP
Arjantin - Mısır maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Arjantin: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Julián Álvarez, Lionel Messi.
Mısır: Mostafa Shobeir, Mohamed Hany, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez, Emam Ashour, Mohanad Lasheen, Marwan Attia, Mostafa Zico, Mohamed Salah, Hossam Hassan.
ARJANTİN - MISIR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan Arjantin - Mısır maçı 19.00'dan itibaren TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Atlanta Stadyumu'ndaki mücadeleyi François Letexier yönetiyor.
GÖZLER LIONEL MESSI'DE
Futbolun iki süper yıldızından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'nun Portekiz ile birlikte turnuvaya veda etmesi ve Dünya Kupası kariyerine son verdiğini açıklamasının ardından gözler Lionel Messi'ye çevrildi. Son organizasyonda ipi göğüsleyen Keçi lakaplı futbolcu, son adıma kadar giderek üst üste ikinci kez kupayı elleriyle kaldırmak amacında.
Diğer yandan son turnuvası olması muhtemel Mohamed Salah da ülkesinin umudu. Performansına bakılmaksızın Mısırlıların en güvendiği gol silahı. İki yıldızın kapışması futbolseverler için heyecan verici noktada.
LİDER TAMAMLADI
J Grubu'nda Avusturya, Cezayir ve Ürdün ile mücadele eden Arjantin, grup aşamasını 3'te 3 yaparak namağlup lider tamamladı. Son 32 turunda turnuvanın sürpriz ekiplerinden Yeşil Burun Adaları ile karşılaşan Tangocular, uzatmalara giden mücadeleyi 3-2 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Mısır ise G Grubu'nda Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile mücadele etti. Afrika temsilcisi, grup aşamasını 5 puanla ikinci sırada tamamlayarak eleme turlarına yükseldi. Son 32 turunda Avustralya ile karşılaşan Mısır, normal süresi 1-1 sona eren mücadelede rakibini penaltı atışları sonunda 4-2 mağlup ederek son 16 biletini aldı.
ARJANTİN AFRİKA TAKIMLARINA KARŞI ÜSTÜN
Arjantin ile Mısır, FIFA Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki ekip son olarak 2008 yılında oynanan hazırlık maçında karşılaşırken, Arjantin sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.
Tangocular, Afrika temsilcilerine karşı elde ettiği başarılı sonuçlarla da dikkat çekiyor. Arjantin, Afrika ülkelerine karşı oynadığı son 8 Dünya Kupası maçının tamamını kazanarak önemli bir istatistiğe imza attı.
MISIR TARİH YAZMAK İSTİYOR
Turnuvada henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Mısır, Arjantin engelini aşması halinde Dünya Kupası tarihinde çeyrek finale yükselen beşinci Afrika ülkesi olacak. Daha önce Kamerun, Senegal, Gana ve Fas bu başarıya ulaşmıştı.
RAKİP İSVİÇRE VEYA KOLOMBİYA
Arjantin ile Mısır arasında oynanan maçın ardından kazanan tarafın rakibi belli olacak. İsviçre ile Kolombiya eşleşmesinden galip ayrılacak ekip, bu iki takımdan biri ile yarı finale çıkabilmek adına mücadele edecek.