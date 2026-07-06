TFF açıkladı: Süper Lig'de fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe günü yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek.

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TFF (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

TFF'de yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak fikstür çekimi, Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak."

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