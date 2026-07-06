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TFF açıkladı: Süper Lig'de fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe günü yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirileceğini bildirdi.

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TFF açıkladı: Süper Lig'de fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe günü yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

TFF (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir) TFF (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

TFF'de yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak fikstür çekimi, Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak."

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TFF açıkladı: Süper Lig'de fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe günü yapılacak-2 TFF açıkladı: Süper Lig'de fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe günü yapılacak-3 TFF açıkladı: Süper Lig'de fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe günü yapılacak-4
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