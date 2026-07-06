Portekiz’de Martinez dönemi bitti! İspanya yenilgisi sonrası istifa
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya’ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Portekiz’de teknik direktör Roberto Martinez, görevinden ayrılacağını açıkladı. Martinez, “Bu, bir dönemin sonu” sözleriyle vedasını duyurdu.
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Portekiz'de teknik direktör Roberto Martinez, görevinden ayrılacağını açıkladı. Martinez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Bu, bir dönemin sonu" sözleriyle Portekiz kariyerini noktaladı.
PORTEKİZ'DE MARTINEZ DÖNEMİ SONA ERDİ
Portekiz Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Bu sonuç yalnızca Portekiz'in Dünya Kupası yolculuğunu değil, teknik direktör Roberto Martinez dönemini de bitirdi.
Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Martinez, Portekiz Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılacağını duyurdu. İspanyol teknik adam, yeni bir döneme ihtiyaç olduğunu vurguladı.
"BU, BİR DÖNEMİN SONU"
Roberto Martinez, açıklamasında Portekiz'e Dünya Kupası'nı kazanma hedefiyle geldiğini ancak bu hedefe ulaşamadığını söyledi.
Martinez, "Bu, bir dönemin sonu. Yeni bir sese, yeni bir lidere sahip olmak önemli. Buraya Dünya Kupası'nı kazanma hedefiyle geldim ve kazanamadığım için devam etmenin bir anlamı yok. Anıları yanımda götürüyorum ve umarım Portekiz'in de takımın başında teknik direktör olarak geçirdiğim 3,5 yıldan güzel anıları kalır. Hayatımın deneyimiydi." ifadelerini kullandı.
İSPANYA YENİLGİSİ SON MAÇI OLDU
Portekiz, son 16 turunda İspanya karşısında uzun süre oyunda kalmasına rağmen sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. İspanya'ya çeyrek final biletini getiren gol, mücadelenin son bölümünde geldi.
Bu yenilgi, Roberto Martinez'in Portekiz Milli Takımı'nın başındaki son maçı oldu. Aynı karşılaşma, Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası kariyerinin de kupasız şekilde kapanmasına neden oldu.
FERNANDO SANTOS SONRASI GÖREVE GELMİŞTİ
Roberto Martinez, Portekiz Milli Takımı'ndaki görevini Fernando Santos'un ardından devralmıştı. Santos yönetimindeki Portekiz, 2022 Dünya Kupası'nda Fas'a çeyrek finalde elenmişti.
Martinez, 2023 yılında göreve geldikten sonra Portekiz'i yeni bir jenerasyonla yeniden büyük turnuva hedeflerine taşımayı amaçladı. Ancak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Fransa'ya elenen Portekiz, 2026 Dünya Kupası'nda da son 16 turunda İspanya'ya takıldı.
PORTEKİZ KARNESİ
Roberto Martinez, Portekiz Milli Takımı'nın başında 45 maça çıktı. Bu süreçte 32 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
Martinez döneminde Portekiz, güçlü kadrosuyla büyük beklenti oluşturdu. Ancak Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda hedeflenen büyük kupa gelmedi. İspanya yenilgisiyle birlikte Portekiz'de yeni teknik direktör dönemi için süreç başlamış oldu.