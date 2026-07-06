Portekiz’de Martinez dönemi bitti! İspanya yenilgisi sonrası istifa

Portekiz Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Bu sonuç yalnızca Portekiz'in Dünya Kupası yolculuğunu değil, teknik direktör Roberto Martinez dönemini de bitirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Portekiz'de teknik direktör Roberto Martinez, görevinden ayrılacağını açıkladı. Martinez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Bu, bir dönemin sonu" sözleriyle Portekiz kariyerini noktaladı.

Roberto Martinez Portekiz Milli Takımı'ndan istifa etti

"BU, BİR DÖNEMİN SONU"

Roberto Martinez, açıklamasında Portekiz'e Dünya Kupası'nı kazanma hedefiyle geldiğini ancak bu hedefe ulaşamadığını söyledi.

Martinez, "Bu, bir dönemin sonu. Yeni bir sese, yeni bir lidere sahip olmak önemli. Buraya Dünya Kupası'nı kazanma hedefiyle geldim ve kazanamadığım için devam etmenin bir anlamı yok. Anıları yanımda götürüyorum ve umarım Portekiz'in de takımın başında teknik direktör olarak geçirdiğim 3,5 yıldan güzel anıları kalır. Hayatımın deneyimiydi." ifadelerini kullandı.

İSPANYA YENİLGİSİ SON MAÇI OLDU

Portekiz, son 16 turunda İspanya karşısında uzun süre oyunda kalmasına rağmen sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. İspanya'ya çeyrek final biletini getiren gol, mücadelenin son bölümünde geldi.

Bu yenilgi, Roberto Martinez'in Portekiz Milli Takımı'nın başındaki son maçı oldu. Aynı karşılaşma, Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası kariyerinin de kupasız şekilde kapanmasına neden oldu.