CANLI | İspanya - Portekiz: 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu Maçı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda bir çeyrek finalist daha belli oluyor. Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği ve son kez turnuvaya katıldığı Portekiz ile varislerinden biri olarak gösterilen Lamine Yamal'lı İspanya kozlarını paylaşıyor. İki ekibin de tek hedefi kazanarak son 8 takım arasına kalabilmek. Kazananın rakibi ise ABD - Belçika eşleşmesinin galibi olacak. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda erken final niteliğinde bir karşılaşma oynanıyor. Kupanın favorilerinden gösterilen İspanya ile Portekiz kozlarını paylaşıyor. Maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetiyor.
İSPANYA - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'ndaki İspanya - Portekiz maçı saat 22.00'de. Dallas'taki AT&T Stadyumu'nda oynanan mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
RONALDO'NUN SON DANSI
Portekiz'in dünya futboluna sunduğu en önemli futbolculardan biri olan Cristiano Ronaldo son kez bu turnuvada yer alıyor. Şu ana kadar oynadığı maçlarda 3 gol atan süperstar, ülkesinin en önemli umudu olmaya devam ediyor.
Ronaldo'nun hedefi kupayı kaldırarak görkemli bir veda ile milli takım kariyerini sonlandırmak. 41 yaşındaki forvet Özbekistan ağlarını 2 ve Hırvatistan filelerini 1 kez havalandırdı.
"SON DÜNYA KUPAM OLACAK"
Ronaldo geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "23 yıldır beni bitirmeye çalışıyorlar. Sonunda bunun zaman kaybı olduğunu anladılar. Deniyorlar, deniyorlar, sürekli deniyorlar. Evet, yaşlandım. 41 yaşındayım ve artık eskisi gibi değilim. Bir gün gelecek ve ben futbola veda edeceğim. Ancak değişen bir şey olmadı, ben hala gol atıyorum. Kariyerimi kendim istediğim zaman sonlandıracağım. Siz gazetecilerin istediği zaman değil. Bu benim son Dünya Kupam olacak." ifadelerini kullanmıştı.
BİR "KUŞAK" MAÇI DAHA!
Brezilya ile Norveç'in karşı karşıya geldiği maçta Neymar ile Erling Haaland'ın kapışmasından çıkacak sonuç merak konusuydu. Manchester City'nin dev forveti attığı 2 golle takımına turu getirdi. Sambacı yıldız ise kariyerinin son Dünya Kupası'na penaltı golüyle veda etti.
Ronaldo'nun ardından dünya futbolunun en önemli simgelerinden biri olması beklenen Lamine Yamal, 202'teki Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bu kez de Dünya Kupası'nda zirveye ulaşmak istiyor.
İspanya kadrosunda aynı zamanda 19 yaşında Pau Cubarsi ve 23 yaşında Pedri de bulunuyor.
KAZANANIN MUHTEMEL RAKİBİ
İspanya ile Portekiz arasında oynanan maçın ardından kazanan çeyrek finaldeki rakibini bekleyecek. Bu randevunun galibi, ABD - Belçika eşleşmesinden tur atlayacak ekiple karşılaşacak.