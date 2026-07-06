CANLI | İspanya - Portekiz: 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu Maçı

Cristiano Ronaldo son kez Dünya Kupası'nda oynuyor

RONALDO'NUN SON DANSI

Portekiz'in dünya futboluna sunduğu en önemli futbolculardan biri olan Cristiano Ronaldo son kez bu turnuvada yer alıyor. Şu ana kadar oynadığı maçlarda 3 gol atan süperstar, ülkesinin en önemli umudu olmaya devam ediyor.

Ronaldo'nun hedefi kupayı kaldırarak görkemli bir veda ile milli takım kariyerini sonlandırmak. 41 yaşındaki forvet Özbekistan ağlarını 2 ve Hırvatistan filelerini 1 kez havalandırdı.