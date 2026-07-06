Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti: "Bu bir son değil"

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Brezilya'da teknik direktör Carlo Ancelotti, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. New York New Jersey Stadı'nda konuşan deneyimli teknik adam, takımının özellikle ilk yarıda önemli fırsatlar yakaladığını ancak bunları değerlendiremediğini belirterek, ikinci yarıda da skor 0-0 devam ederken buldukları pozisyonlardan sonuç çıkaramadıklarını ifade etti. Ancelotti, sahada galibiyeti hak eden tarafın Brezilya olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Carlo Ancelotti

YENİ DÖNEM MESAJI VERDİ Turnuvanın beklentilerin altında geçtiğini kabul eden Ancelotti, buna rağmen yaşanan süreci bir son olarak görmediğini söyledi. İtalyan teknik adam, "Herkes hayal kırıklığına uğradı. Çok muazzam bir turnuva geçirmedik ancak bu bir son değil, yeni bir dönemin başlangıcı." ifadelerini kullandı. Brezilya Milli Takımı'nın geleceğine ilişkin de konuşan Ancelotti, takımın gelişime ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak yeni bir yapılanma sürecine girileceğinin sinyalini verdi. Deneyimli çalıştırıcı, kadroya genç isimlerin katılabileceğini belirterek, "Yeni genç yeteneklere ihtiyacımız var. Yeni oyuncular aramıza katılabilir." dedi. Takvim Kaynak Tercihleri