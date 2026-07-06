Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti: "Bu bir son değil"
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olarak elenen Brezilya'da teknik direktör Carlo Ancelotti, hayal kırıklığını gizlemedi. İtalyan çalıştırıcı, turnuvanın ardından yeni bir yapılanma mesajı verirken genç oyunculara ihtiyaç duyduklarını söyledi.
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Brezilya'da teknik direktör Carlo Ancelotti, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
New York New Jersey Stadı'nda konuşan deneyimli teknik adam, takımının özellikle ilk yarıda önemli fırsatlar yakaladığını ancak bunları değerlendiremediğini belirterek, ikinci yarıda da skor 0-0 devam ederken buldukları pozisyonlardan sonuç çıkaramadıklarını ifade etti. Ancelotti, sahada galibiyeti hak eden tarafın Brezilya olduğunu düşündüğünü dile getirdi.
YENİ DÖNEM MESAJI VERDİ
Turnuvanın beklentilerin altında geçtiğini kabul eden Ancelotti, buna rağmen yaşanan süreci bir son olarak görmediğini söyledi. İtalyan teknik adam, "Herkes hayal kırıklığına uğradı. Çok muazzam bir turnuva geçirmedik ancak bu bir son değil, yeni bir dönemin başlangıcı." ifadelerini kullandı.
Brezilya Milli Takımı'nın geleceğine ilişkin de konuşan Ancelotti, takımın gelişime ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak yeni bir yapılanma sürecine girileceğinin sinyalini verdi. Deneyimli çalıştırıcı, kadroya genç isimlerin katılabileceğini belirterek, "Yeni genç yeteneklere ihtiyacımız var. Yeni oyuncular aramıza katılabilir." dedi.
PENALTI KARARINI SAVUNDU
Karşılaşmanın 14. dakikasında Guimaraes'in kullandığı ve gole çeviremediği penaltıya ilişkin de açıklama yapan Ancelotti, penaltıcı tercihinin planlı bir karar olduğunu söyledi. Neymar ve Raphinha'nın o dakikalarda sahada bulunmadığını hatırlatan İtalyan teknik adam, Guimaraes'in takımda bu iki oyuncudan sonra en iyi penaltı kullanan isim olarak belirlendiğini ifade etti.
Taraftarların elenme sonrası gösterdiği tepkiye de değinen Ancelotti, zaman zaman yenilgiyi kabul ederek bu duyguyu doğru yönetmek gerektiğini söyledi.
Öte yandan Brezilya, Dünya Kupası tarihinde 1930'dan bu yana düzenlenen tüm organizasyonlara katılan tek ülke olma unvanını korurken, 2002'de kazandığı son şampiyonluğun ardından 24 yıllık hasreti sona erdirme hedefini gerçekleştiremedi. Beş kez dünya şampiyonu olan Sambacılar, 2026 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda veda ederek kupaya uzanma umutlarını bir sonraki turnuvaya bıraktı.