10 kişi İngiltere çeyrek finalde! Meksika veda etti
İngiltere, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika'yı 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Jude Bellingham'ın iki golle yıldızlaştığı karşılaşmada İngilizler, Jarrel Quansah'ın kırmızı kart görmesine rağmen üstünlüğünü korudu ve Norveç'in rakibi oldu. İşte goller...
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere ile Meksika kozlarını paylaştı. Beş gole sahne olan mücadelede sahadan 3-2 galip ayrılan İngiliz ekibi, çeyrek final biletini alan taraf oldu.
Jude Bellingham'ın ilk yarıdaki etkili performansı galibiyetin temelini oluştururken, Harry Kane'in penaltıdan kaydettiği gol İngiltere'ye avantaj sağladı.
BELLINGHAM İLK YARIDA FARKI YARATTI
Karşılaşmanın kilidini 36. dakikada Jude Bellingham açtı. Genç yıldız yalnızca iki dakika sonra bir kez daha sahneye çıkarak 38. dakikada farkı ikiye yükseltti. Meksika ise ilk yarı bitmeden oyuna tutunmayı başardı.
Julian Quinones, 42. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirerek takımını soyunma odasına umutlu götürdü.
KIRMIZI KARTA RAĞMEN TUR GELDİ
İkinci yarıda İngiltere adına işler 54. dakikada zorlaştı. Jarrel Quansah'ın kırmızı kart görmesiyle İngilizler mücadeleyi 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.
Buna rağmen 60. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Harry Kane hata yapmadı ve farkı yeniden iki gole çıkardı.
Meksika, 69. dakikada Raul Jimenez'in penaltıdan kaydettiği golle skoru 3-2'ye taşıdı ve son bölümlerde beraberlik için baskı kurdu. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiltere sahadan galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi. İngilizler, son sekize kalan mücadelede Norveç ile yarı final bileti için karşı karşıya gelecek.
GOLLER
⚽ Jude Bellingham'dan 2 dakikada 2 gol! İngiltere bir anda iki farklı öne geçti. pic.twitter.com/zqrV3FvWDX— TRT Spor (@trtspor) July 6, 2026
⚽ Meksika şoktan hızlı çıktı! Julián Quiñones farkı bire indirdi! pic.twitter.com/SctBT2ELY6— TRT Spor (@trtspor) July 6, 2026
⚽ Harry Kane penaltıyı gole çevirdi! İngiltere farkı yeniden ikiye yükseltti. pic.twitter.com/7AcaHwtA5e— TRT Spor (@trtspor) July 6, 2026
⚽ Raul Jimenez de penaltıda hata yapmadı! Meksika geri dönüş için yeniden umutlandı! pic.twitter.com/CmzcQbD3xc— TRT Spor (@trtspor) July 6, 2026