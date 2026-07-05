10 kişi İngiltere çeyrek finalde! Meksika veda etti

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere ile Meksika kozlarını paylaştı. Beş gole sahne olan mücadelede sahadan 3-2 galip ayrılan İngiliz ekibi, çeyrek final biletini alan taraf oldu. Jude Bellingham'ın ilk yarıdaki etkili performansı galibiyetin temelini oluştururken, Harry Kane'in penaltıdan kaydettiği gol İngiltere'ye avantaj sağladı.



BELLINGHAM İLK YARIDA FARKI YARATTI Karşılaşmanın kilidini 36. dakikada Jude Bellingham açtı. Genç yıldız yalnızca iki dakika sonra bir kez daha sahneye çıkarak 38. dakikada farkı ikiye yükseltti. Meksika ise ilk yarı bitmeden oyuna tutunmayı başardı. Julian Quinones, 42. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirerek takımını soyunma odasına umutlu götürdü. Takvim Kaynak Tercihleri