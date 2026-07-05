Meksika - İngiltere | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI

ABD'nin Houston kentindeki mücadelede iki ekip de yarı finale giden yolda kritik bir engeli aşmayı hedefliyor. Karşılaşmadan galip ayrılan taraf, çeyrek finalde Brezilya'yı eleyen Norveç ile eşleşecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile futbolun doğduğu ülke İngiltere, çeyrek final bileti için karşı karşıya geliyor.

Harry Kane

MEKSİKA'NIN DÜNYA KUPASI PERFORMANSI

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden Meksika, turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı ve grup aşamasını lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi.

A Grubu'ndaki ilk maçında Güney Afrika'yı 2-0 mağlup eden Meksika, ikinci karşılaşmada İskoçya ile golsüz berabere kaldı. Son hafta mücadelesinde ise Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı ve namağlup şekilde lider olarak eleme turlarına kaldı.

Son 32 turunda ise sürpriz ekiplerden Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşan Meksika, rakibini mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Javier Aguirre'nin öğrencileri, turnuva boyunca oynadığı 4 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Hücumdaki üretkenliği ve savunmadaki disiplinli görüntüsüyle dikkat çeken Meksika, Dünya Kupası'nın en istikrarlı ekiplerinden biri olarak öne çıktı.