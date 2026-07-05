Meksika - İngiltere | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Meksika ile İngiltere kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi ekibin hedefi yine gol yemeden yoluna devam etmek. İngilizler ise favorilerden biri olarak gösterildiği turnuvada çeyrek final bileti almak amacında. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
ABD'nin Houston kentindeki mücadelede iki ekip de yarı finale giden yolda kritik bir engeli aşmayı hedefliyor. Karşılaşmadan galip ayrılan taraf, çeyrek finalde Brezilya'yı eleyen Norveç ile eşleşecek.
CANLI TAKİP
Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Meksika: Raul Rangel, Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez, Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora, Jesus Gallardo, Roberto Alvarado, Raul Jimenez, Julian Quinones.
İngiltere: Jordan Pickford, Ezri Konsa, Marc Guehi, Jarell Quansah, Nico O'Reilly, Declan Rice, Elliott Anderson, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Bukayo Saka, Harry Kane.
MEKSİKA'NIN DÜNYA KUPASI PERFORMANSI
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden Meksika, turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı ve grup aşamasını lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi.
A Grubu'ndaki ilk maçında Güney Afrika'yı 2-0 mağlup eden Meksika, ikinci karşılaşmada İskoçya ile golsüz berabere kaldı. Son hafta mücadelesinde ise Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı ve namağlup şekilde lider olarak eleme turlarına kaldı.
Son 32 turunda ise sürpriz ekiplerden Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşan Meksika, rakibini mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
Javier Aguirre'nin öğrencileri, turnuva boyunca oynadığı 4 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Hücumdaki üretkenliği ve savunmadaki disiplinli görüntüsüyle dikkat çeken Meksika, Dünya Kupası'nın en istikrarlı ekiplerinden biri olarak öne çıktı.
İNGİLTERE'NİN DÜNYA KUPASI PERFORMANSI
Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere ise 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kupanın en güçlü favorileri arasında yer aldığını grup aşamasından itibaren gösterdi.
L Grubu'ndaki ilk maçında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden İngilizler, ikinci karşılaşmada Gana ile golsüz berabere kaldı. Son grup maçında Panama'yı 2-0 yenerek 7 puanla grubunu lider tamamlayan İngiltere, son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile eşleşti.
Zorlu geçen mücadeleyi kazanarak son 16 turuna yükselen İngiltere, turnuvadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.
Harry Kane önderliğinde etkili bir hücum performansı sergileyen İngilizler, savunmadaki dengeli oyunuyla da dikkat çekiyor. Thomas Tuchel'in öğrencileri, hem hücum çeşitliliği hem de kadro kalitesiyle şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor.