Hırvatistan'da yeniden Bilic sesleri! Dalic ile yollar ayrılıyor
Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktör değişimi gündemde. Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılması beklenen Zlatko Dalic'in yerine en güçlü adaylardan biri olarak Slaven Bilic öne çıkarken, deneyimli teknik adam 14 yıl sonra yeniden milli takımın başına geçebilir.
Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktörlük koltuğunda önemli bir değişim yaşanabilir.
Hırvat basınında yer alan haberlere göre, mevcut teknik direktör Zlatko Dalic'in sözleşmesinin bu ay sona ermesiyle birlikte Dünya Kupası'nın ardından görevini bırakması bekleniyor.
Federasyonun ise yeni dönem için çalışmalarını hızlandırdığı ve listenin ilk sıralarında Slaven Bilic'in yer aldığı belirtildi.
DALIC'İN YENİ ADRESİ BAE OLABİLİR
Jutarnji'nin haberine göre Zlatko Dalic, Dünya Kupası öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden yıllık 5 milyon euro değerinde bir teklif aldı ve bu teklifi kabul etti.
Bu gelişmenin ardından 59 yaşındaki teknik adamın, Dünya Kupası macerasının tamamlanmasının ardından Hırvatistan Milli Takımı'ndaki görevine veda edeceği ifade edildi. Dalic'in ayrılık kararını kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
FEDERASYONUN İLK ADAYI BILIC
Hırvatistan Futbol Federasyonu'nun, Dalic'in ayrılığı sonrasında takımın başına Slaven Bilic'i getirmeyi planladığı aktarıldı. Daha önce 2006 ile 2012 yılları arasında milli takım teknik direktörlüğü yapan 57 yaşındaki çalıştırıcı, federasyondan resmi teklif alması ve tarafların anlaşmaya varması halinde 14 yıl sonra yeniden Hırvatistan'ın başına geçecek.
Bilic, milli takımdaki ilk döneminde toplam 65 karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli teknik adam bu süreçte 42 galibiyet, 14 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde ederek başarılı bir performans ortaya koydu. Federasyonun teknik direktör tercihine ilişkin resmi adımını ise Dalic'in ayrılık sürecinin netleşmesinin ardından atması bekleniyor.