Hırvatistan'da yeniden Bilic sesleri! Dalic ile yollar ayrılıyor

Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktörlük koltuğunda önemli bir değişim yaşanabilir. Hırvat basınında yer alan haberlere göre, mevcut teknik direktör Zlatko Dalic'in sözleşmesinin bu ay sona ermesiyle birlikte Dünya Kupası'nın ardından görevini bırakması bekleniyor. Federasyonun ise yeni dönem için çalışmalarını hızlandırdığı ve listenin ilk sıralarında Slaven Bilic'in yer aldığı belirtildi.

Slaven Bilic

DALIC'İN YENİ ADRESİ BAE OLABİLİR Jutarnji'nin haberine göre Zlatko Dalic, Dünya Kupası öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden yıllık 5 milyon euro değerinde bir teklif aldı ve bu teklifi kabul etti. Bu gelişmenin ardından 59 yaşındaki teknik adamın, Dünya Kupası macerasının tamamlanmasının ardından Hırvatistan Milli Takımı'ndaki görevine veda edeceği ifade edildi. Dalic'in ayrılık kararını kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Takvim Kaynak Tercihleri