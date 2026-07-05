Brezilya - Norveç | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI

Dünya Kupası'nda çeyrek finalistler belli oluyor. Sıradaki randevuda Brezilya ve Norveç karşı karşıya geliyor. Dünya yıldızlarının yer aldığı iki takımdan kazanan, Meksika - İngiltere eşleşmesinin galibi ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek.

Brezilya, turnuvada oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu süreçte rakip filelere 9 gol gönderen Güney Amerika temsilcisi, kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü.

Grubu zirvede tamamlayan Brezilya, son 32 turunda Japonya ile karşılaştı. Zorlu mücadelede geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan Sambacılar, sahadan 2-1 galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Brezilya, 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Sambacılar, Grup C'de ilk maçında Fas ile 1-1 berabere kaldı. Ardından Haiti'yi 3-0 mağlup eden Brezilya, grup etabının son maçında İskoçya karşısında da aynı skorla 3-0 kazandı.

2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı Brezilya-Norveç maçıyla devam ediyor. Turnuvanın iddialı ekiplerinden Brezilya, savunma güvenliği ve yıldız hücum hattıyla dikkat çekerken, Norveç ise Erling Haaland önderliğinde gol gücüyle sahneye çıktı. İki takımın şu ana kadar aldığı skorlar, mücadele öncesi dikkat çeken tabloyu ortaya koydu.

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NORVEÇ GOLCÜ KİMLİĞİYLE ÖNE ÇIKTI

Norveç, 2026 Dünya Kupası'nda hücum performansıyla dikkat çeken takımlardan biri oldu. Avrupa temsilcisi, Grup I'deki ilk maçında Irak'ı 4-1 mağlup ederek turnuvaya etkili bir başlangıç yaptı. Ardından Senegal karşısında 3-2 kazanan Norveç, ilk iki maçta 7 gol atarak son 32 yolunda önemli avantaj yakaladı.

Grubun son maçında Fransa karşısına çıkan Norveç, sahadan 4-1 mağlubiyetle ayrıldı. Buna rağmen topladığı 6 puanla gruptan çıkmayı başardı.

Son 32 turunda Fildişi Sahili ile karşılaşan Norveç, zorlu mücadeleyi 2-1 kazanarak Brezilya'nın rakibi oldu. Norveç, turnuvada şu ana kadar oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Bu süreçte 10 gol atan Norveç, kalesinde 8 gol gördü.