Brezilya - Norveç | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Bu turnuvayı 5 kez müzesine götüren Brezilya, Norveç ile kozlarını paylaşıyor. İki takımın da tek hedefi kazanarak adını çeyrek finale yazdırmak. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Dünya Kupası'nda çeyrek finalistler belli oluyor. Sıradaki randevuda Brezilya ve Norveç karşı karşıya geliyor. Dünya yıldızlarının yer aldığı iki takımdan kazanan, Meksika - İngiltere eşleşmesinin galibi ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek.
CANLI TAKİP
Brezilya - Norveç maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Brezilya: Alisson Becker, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Rayan, Gabriel Martinelli, Vinícius Júnior, Matheus Cunha.
Norveç: Ørjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Sander Berge, Patrick Berg, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.
BREZİLYA KAYBETMEDEN GELDİ
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı Brezilya-Norveç maçıyla devam ediyor. Turnuvanın iddialı ekiplerinden Brezilya, savunma güvenliği ve yıldız hücum hattıyla dikkat çekerken, Norveç ise Erling Haaland önderliğinde gol gücüyle sahneye çıktı. İki takımın şu ana kadar aldığı skorlar, mücadele öncesi dikkat çeken tabloyu ortaya koydu.
Brezilya, 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Sambacılar, Grup C'de ilk maçında Fas ile 1-1 berabere kaldı. Ardından Haiti'yi 3-0 mağlup eden Brezilya, grup etabının son maçında İskoçya karşısında da aynı skorla 3-0 kazandı.
Grubu zirvede tamamlayan Brezilya, son 32 turunda Japonya ile karşılaştı. Zorlu mücadelede geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan Sambacılar, sahadan 2-1 galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Brezilya, turnuvada oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu süreçte rakip filelere 9 gol gönderen Güney Amerika temsilcisi, kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü.
NORVEÇ GOLCÜ KİMLİĞİYLE ÖNE ÇIKTI
Norveç, 2026 Dünya Kupası'nda hücum performansıyla dikkat çeken takımlardan biri oldu. Avrupa temsilcisi, Grup I'deki ilk maçında Irak'ı 4-1 mağlup ederek turnuvaya etkili bir başlangıç yaptı. Ardından Senegal karşısında 3-2 kazanan Norveç, ilk iki maçta 7 gol atarak son 32 yolunda önemli avantaj yakaladı.
Grubun son maçında Fransa karşısına çıkan Norveç, sahadan 4-1 mağlubiyetle ayrıldı. Buna rağmen topladığı 6 puanla gruptan çıkmayı başardı.
Son 32 turunda Fildişi Sahili ile karşılaşan Norveç, zorlu mücadeleyi 2-1 kazanarak Brezilya'nın rakibi oldu. Norveç, turnuvada şu ana kadar oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Bu süreçte 10 gol atan Norveç, kalesinde 8 gol gördü.
SAVUNMA GÜVENLİĞİ VE HÜCUM GÜCÜ KARŞI KARŞIYA
Brezilya-Norveç eşleşmesi, turnuvanın en dikkat çekici son 16 maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Brezilya, 4 maçta sadece 2 gol yiyerek savunmada daha dengeli bir görüntü verdi. Norveç ise 10 golle daha üretken bir hücum performansı ortaya koydu ancak savunmada verdiği açıklar dikkat çekti.
Bu tablo, maçın kaderini Brezilya'nın savunma disiplini ile Norveç'in hızlı hücumları arasındaki mücadelenin belirleyebileceğini gösteriyor. Brezilya, topa sahip olma ve oyun kontrolüyle sonuca gitmek isterken, Norveç'in en büyük kozu ceza sahasındaki bitiriciliği olacak.
HAALAND FAKTÖRÜ BREZİLYA İÇİN KRİTİK TEHLİKE
Norveç'in en büyük silahı Erling Haaland oldu. Yıldız golcü, turnuvada attığı gollerle takımını taşıyan isimlerin başında geldi. Irak ve Senegal maçlarında etkili bir performans sergileyen Haaland, Fildişi Sahili karşısında da kritik golüyle Norveç'i son 16 turuna taşıdı.
Brezilya cephesinde ise hücum hattının yanı sıra savunma dengesi ön plana çıkıyor. Sambacılar, Japonya maçında geriye düşmesine rağmen reaksiyon göstererek turu almayı başardı. Bu durum, Brezilya'nın yalnızca kaliteyle değil, mental güçle de ayakta kaldığını gösterdi.
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