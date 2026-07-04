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Paraguay - Fransa 2026 Dünya Kupası maçı CANLI

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Paraguay ile Fransa karşı karşıya geliyor. Philadelphia Stadyumu'nda oynanacak mücadelede kazanan ekip çeyrek finale yükselecek. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Paraguay - Fransa 2026 Dünya Kupası maçı CANLI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Paraguay ile Fransa, çeyrek final bileti için kozlarını paylaşıyor.

Paraguay - Fransa 2026 Dünya Kupası maçı CANLI-2

CANLI TAKİP

Paraguay - Fransa maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

PARAGUAY:

FRANSA:

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Paraguay 2026 FIFA Dünya Kupası'na D Grubu'ndan katıldıParaguay 2026 FIFA Dünya Kupası'na D Grubu'ndan katıldı

PARAGUAY SÜRPRİZLERİN TAKIMI OLDU

Paraguay, D Grubu'nda ABD, Türkiye ve Avustralya ile mücadele etti.

İlk maçında ABD'ye 4-1 mağlup olan Güney Amerika temsilcisi, ikinci karşılaşmada Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Son maçta Avustralya ile golsüz berabere kalan Paraguay, 4 puanla en iyi üçüncüler arasından son 32 turuna yükseldi.

Eleme turunda ise turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza atan Paraguay, Almanya'yı penaltı atışları sonunda eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.

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FRANSA KUSURSUZ GELDİ

Fransa ise I Grubu'nu namağlup lider tamamladı.

Didier Deschamps'ın öğrencileri grup aşamasında Senegal'i 3-1, Irak'ı 3-0 ve Norveç'i 4-1 mağlup ederek 9 puan topladı.

Son 32 turunda İsveç'i 3-0'la geçen Horozlar, turnuvadaki dört maçını da kazanırken rakip filelere 13 gol gönderdi, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

Paraguay, Fransa'dan 1998'in rövanşını almak amacındaParaguay, Fransa'dan 1998'in rövanşını almak amacında

1998'İN RÖVANŞI

Paraguay ile Fransa, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip daha önce 1998 Dünya Kupası son 16 turunda karşılaşmış, normal süresi golsüz tamamlanan mücadeleyi Fransa, Laurent Blanc'ın uzatma dakikalarında attığı altın golle 1-0 kazanarak çeyrek finale yükselmişti.

O dönem Fransa'nın kaptanı olan Didier Deschamps, bu kez teknik direktör olarak kulübedeki yerini alıyor.

Ousmane Dembele performansıyla Fransa'nın en önemli kozları arasındaOusmane Dembele performansıyla Fransa'nın en önemli kozları arasında

ÇEYREK FİNALDE RAKİP BEKLİYOR

Paraguay, Almanya'nın ardından bir dünya devini daha eleyerek yoluna devam etmeyi hedeflerken, Fransa ise turnuvadaki kusursuz performansını sürdürüp çeyrek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.

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