Paraguay - Fransa 2026 Dünya Kupası maçı CANLI

2026 FIFA Dünya Kupası 'nda son 16 turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Paraguay ile Fransa, çeyrek final bileti için kozlarını paylaşıyor.

Paraguay 2026 FIFA Dünya Kupası'na D Grubu'ndan katıldı

PARAGUAY SÜRPRİZLERİN TAKIMI OLDU

Paraguay, D Grubu'nda ABD, Türkiye ve Avustralya ile mücadele etti.

İlk maçında ABD'ye 4-1 mağlup olan Güney Amerika temsilcisi, ikinci karşılaşmada Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Son maçta Avustralya ile golsüz berabere kalan Paraguay, 4 puanla en iyi üçüncüler arasından son 32 turuna yükseldi.

Eleme turunda ise turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza atan Paraguay, Almanya'yı penaltı atışları sonunda eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.