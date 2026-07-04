Kanada - Fas 2026 Dünya Kupası maçı CANLI

Kanada ile Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası 'nın ilk çeyrek final biletini alabilmek için karşı karşıya geliyor. Bir tarafta Jesse Marsch'ın öğrencileri evinde hata yapmak istemezken diğer yanda Mohamed Ouahbi'nin ekibi yürüyüşünü sürdürerek rakibini beklemek amacında. İki takımın kritik randevusundan çıkacak sonuç merakla bekleniyor.

Jonathan David Kanada'nın gol yollarında en güvendiği isim

ÇEYREK FİNAL BİLETİ İÇİN SAHADALAR

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi ülkelerden Kanada ile turnuvanın dikkat çeken ekiplerinden Fas, çeyrek finale yükselmek için karşı karşıya gelecek. İki takım da son 32 turunu geride bırakırken, Kanada kontrollü oyunu, Fas ise dramatik Hollanda zaferiyle adını bir üst tura yazdırdı.

KANADA GRUPTAN SORUNSUZ ÇIKTI

Turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, B Grubu'nda son 32 turuna nispeten rahat bir şekilde yükseldi. İlk maçında Bosna-Hersek ile 1-1 berabere kalan Kanada, ikinci karşılaşmada Katar'ı 6-0 mağlup ederek puanını 4'e çıkardı.

Juventus'un yıldızı Jonathan David, Katar karşısında yaptığı hat-trick ile galibiyetin başrol oyuncusu oldu. Ancak farklı zaferin Kanada adına ağır bir bedeli vardı. Sassuolo forması giyen orta saha oyuncusu Ismaël Koné, yaşadığı sakatlık sonrası bacağını kırdı.

Kanada, gruptaki son maçında İsviçre'ye 2-1 mağlup oldu. Ancak bu yenilgi, takımın tur durumunu değiştirmedi.