Kanada - Fas 2026 Dünya Kupası maçı CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist belli oluyor. Kanada ile Fas kozlarını paylaşıyor. İki takımın da hedefi kazanarak hikâyesini sürdürebilmek. Turu geçen taraf, Paraguay - Fransa eşleşmesinin galibiyle yarı finale yükselme mücadelesi verecek. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Kanada ile Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final biletini alabilmek için karşı karşıya geliyor. Bir tarafta Jesse Marsch'ın öğrencileri evinde hata yapmak istemezken diğer yanda Mohamed Ouahbi'nin ekibi yürüyüşünü sürdürerek rakibini beklemek amacında. İki takımın kritik randevusundan çıkacak sonuç merakla bekleniyor.
CANLI TAKİP
Kanada - Fas maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Kanada: Maxime Crépeau, Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Moïse Bombito, Richie Laryea, Niko Sigur, Stephen Eustáquio, Ali Ahmed, Tajon Buchanan, Tani Oluwaseyi, Jonathan David.
Fas: Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Sofiane Diop, Noussair Mazraoui, Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi, Brahim Díaz, Ismael Saibari.
ÇEYREK FİNAL BİLETİ İÇİN SAHADALAR
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi ülkelerden Kanada ile turnuvanın dikkat çeken ekiplerinden Fas, çeyrek finale yükselmek için karşı karşıya gelecek. İki takım da son 32 turunu geride bırakırken, Kanada kontrollü oyunu, Fas ise dramatik Hollanda zaferiyle adını bir üst tura yazdırdı.
KANADA GRUPTAN SORUNSUZ ÇIKTI
Turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, B Grubu'nda son 32 turuna nispeten rahat bir şekilde yükseldi. İlk maçında Bosna-Hersek ile 1-1 berabere kalan Kanada, ikinci karşılaşmada Katar'ı 6-0 mağlup ederek puanını 4'e çıkardı.
Juventus'un yıldızı Jonathan David, Katar karşısında yaptığı hat-trick ile galibiyetin başrol oyuncusu oldu. Ancak farklı zaferin Kanada adına ağır bir bedeli vardı. Sassuolo forması giyen orta saha oyuncusu Ismaël Koné, yaşadığı sakatlık sonrası bacağını kırdı.
Kanada, gruptaki son maçında İsviçre'ye 2-1 mağlup oldu. Ancak bu yenilgi, takımın tur durumunu değiştirmedi.
EUSTÁQUIO UZATMADA SAHNEYE ÇIKTI
Kanada, son 32 turunda Güney Afrika ile karşılaştı. İki takımın da Dünya Kupası tarihinde ilk kez eleme turlarına kalması nedeniyle mücadele beklendiği gibi temkinli geçti.
Maçın kilidini uzatma dakikalarında Stephen Eustáquio açtı. Porto forması giyen yıldız oyuncu, attığı golle Kanada'yı bir üst tura taşıdı ve Güney Afrika'nın turnuva macerasına son verdi.
Portekiz'de büyüyen Eustáquio, kariyerinin erken döneminde Portekiz U21 Milli Takımı'nda da forma giymişti.
FAS'TAN HOLLANDA'YA PENALTI DARBESİ
Fas ise turnuvaya Brezilya ile oynadığı 1-1'lik beraberlikle başladı. Ardından İskoçya'yı 1-0, Haiti'yi ise 4-2 mağlup eden Afrika temsilcisi, grubunu güçlü bir performansla tamamladı.
Ancak Fas'ın asıl büyük sınavı son 32 turunda geldi. Hollanda karşısında büyük bir drama sahne olan mücadelede Fas, penaltı atışları sonunda rakibini eleyerek adını bir üst tura yazdırdı.
SAIBARI'DEN TRANSFERLİK PERFORMANS
Fas'ın turnuvadaki en dikkat çeken isimlerinden biri Ismael Saibari oldu. Barselona doğumlu futbolcu, grup aşamasında attığı 3 golle takımının hücum gücüne büyük katkı verdi.
Saibari'nin bu performansı, Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Bayern Münih, oyuncuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Kanada ile Fas arasında oynanan mücadelede bir taraf Dünya Kupası'nda tarih yazmaya devam edecek. Diğer taraf ise turnuvadan elenecek.