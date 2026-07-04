Avustralya Milli Takımı'nın yıldızı Tete Yengi Müslüman oldu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya Milli Takımı forması giyen golcü futbolcu Tete Yengi, Müslüman olduğunu açıkladı. 26 yaşındaki oyuncu, Adelaide'deki bir camide Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyet'i kabul ettiğini duyurdu.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya Milli Takımı'nın formasını giyen Tete Yengi, yaptığı açıklamayla futbol dünyasında gündem oldu. 26 yaşındaki golcü futbolcu, uzun süredir devam eden araştırma ve değerlendirme sürecinin ardından Müslüman olduğunu açıkladı.
CAMİ ZİYARETİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Tete Yengi, İslamiyet'e yöneliş sürecinin Avustralya'nın Adelaide kentindeki bir camiyi ziyaret etmesiyle başladığını söyledi.
Müslümanların ibadetlerini yakından görmek ve caminin atmosferini tanımak amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretin hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Yengi, burada cuma hutbesi veren Müftü İsmail Mink ile tanıştığını belirtti.
CAMİDE KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ
Nujum Sports'a konuşan Yengi, Müftü İsmail Mink ile yaptığı görüşmenin ardından Kelime-i Şehadet getirdiğini anlattı.
Başarılı futbolcu, yaşadığı anı şu sözlerle aktardı:
"Bana şehadet getirip getirmediğimi sordu. Ben de hayır dedim. Bunun üzerine beni şehadet getirmeye davet etti. Ben de bu daveti kabul ederek caminin içinde şehadet getirdim."
"UZUN BİR SÜRECİN SONUNDA KARAR VERDİM"
Tete Yengi, İslamiyet'i kabul etmesinin ani bir karar olmadığını vurguladı.
Yıldız futbolcu, bu kararın uzun süre yaptığı araştırmalar ve kişisel değerlendirmeler sonucunda ortaya çıktığını, tamamen kendi iradesiyle İslam dinini benimsediğini ifade etti.
DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYDİ
2000 yılında Adelaide'de dünyaya gelen ve Güney Sudan kökenli bir aileden gelen Tete Yengi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya Milli Takımı'nın önemli isimleri arasında yer aldı.
A Milli Futbol Takımı'nın da grup aşamasındaki rakiplerinden biri olan Avustralya, son 32 turunda Mısır'a mağlup olarak turnuvaya veda etti.
İskoçya Championship ekiplerinden Livingston'da forma giyen 26 yaşındaki golcü, fizik gücü ve atletik özellikleriyle Avustralya futbolunun dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyor.