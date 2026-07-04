Avustralya Milli Takımı'nın yıldızı Tete Yengi Müslüman oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya Milli Takımı'nın formasını giyen Tete Yengi, yaptığı açıklamayla futbol dünyasında gündem oldu. 26 yaşındaki golcü futbolcu, uzun süredir devam eden araştırma ve değerlendirme sürecinin ardından Müslüman olduğunu açıkladı.

Tete Yengi cami ziyareti sonrası Müslüman olduğunu söyledi CAMİ ZİYARETİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ Tete Yengi, İslamiyet'e yöneliş sürecinin Avustralya'nın Adelaide kentindeki bir camiyi ziyaret etmesiyle başladığını söyledi. Müslümanların ibadetlerini yakından görmek ve caminin atmosferini tanımak amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretin hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Yengi, burada cuma hutbesi veren Müftü İsmail Mink ile tanıştığını belirtti. Takvim Kaynak Tercihleri