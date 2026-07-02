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Trabzonspor Zubkov'un yerini dolduruyor! Transferde hedef Andre Luiz

Yeni sezon öncesi kanat hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Olympiakos forması giyen Brezilyalı futbolcu Andre Luiz için girişimlere başladı. AEK'ya sattığı Oleksandr Zubkov'un ardından bordo-mavililer ilk teması kurarken Yunan ekibinin bonservis beklentisi de belli oldu.

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Trabzonspor Zubkov'un yerini dolduruyor! Transferde hedef Andre Luiz

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hücum hattına önemli bir takviye yapmak için rotasını Yunanistan'a çevirdi. Bordo-mavililer, Olympiakos forması giyen 24 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat Andre Luiz'i transfer listesine aldı.

Andre Luiz Rio Ave'de de oynadıAndre Luiz Rio Ave'de de oynadı

İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ

Trabzonspor'un Andre Luiz transferi için Olympiakos ile ilk teması kurduğu öğrenildi. Yunan temsilcisinin, geçtiğimiz ara transfer döneminde Rio Ave'den 6,75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı futbolcu için yaklaşık 15 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Andre Luiz için Trabzonspor devredeAndre Luiz için Trabzonspor devrede

RIO AVE'DE PARLADI

Andre Luiz, geride kalan sezonun ilk yarısında Rio Ave formasıyla sergilediği performansla dikkat çekti. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Portekiz ekibinde çıktığı 19 resmi karşılaşmada 7 gol ve 9 asist üreterek toplam 16 gole doğrudan katkı sağladı.

Andre Luiz Olympiakos'ta fazla forma şansı bulamadıAndre Luiz Olympiakos'ta fazla forma şansı bulamadı

OLYMPIAKOS'TA FORMA ŞANSI BULAMADI

Ara transfer döneminde Olympiakos'a imza atan Brezilyalı futbolcu, Yunanistan'da beklediği süreleri alamadı. 1,87 metre boyundaki oyuncu, Olympiakos formasıyla ligde çıktığı 8 maçta 1 asistlik katkı verdi. Trabzonspor'un transfer görüşmelerini önümüzdeki günlerde hızlandırması bekleniyor.

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Trabzonspor Zubkov'un yerini dolduruyor! Transferde hedef Andre Luiz-5 Trabzonspor Zubkov'un yerini dolduruyor! Transferde hedef Andre Luiz-6 Trabzonspor Zubkov'un yerini dolduruyor! Transferde hedef Andre Luiz-7
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