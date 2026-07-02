Roma Alejandro Garnacho'yu istiyor
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Roma, Chelsea forması giyen Alejandro Garnacho'yu transfer listesine aldı. İtalyan ekibi, Arjantinli yıldız için kiralama seçeneğini değerlendiriyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Roma, hücum hattına önemli bir takviye yapmak için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre İtalyan temsilcisi, Chelsea forması giyen Alejandro Garnacho'nun transfer durumu hakkında bilgi aldı.
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
Habere göre Roma, 21 yaşındaki Arjantinli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. İtalyan ekibinin, Chelsea ile olası transfer şartlarını değerlendirdiği ve görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.
CHELSEA'YE 40 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU
Alejandro Garnacho, 2025 yaz transfer döneminde 40 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye imza attı. Genç yıldız, İngiliz ekibinde geçirdiği ilk sezonun ardından yeniden transfer gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
SEZON PERFORMANSI
Garnacho, geride kalan sezonda Chelsea formasıyla Premier Lig'de 24 karşılaşmada görev aldı. Arjantinli futbolcu, bu süreçte 1 gol atıp 4 asist yaparak takımına 5 gole doğrudan katkı sağladı. Roma'nın ilgisinin ardından Garnacho'nun geleceğiyle ilgili sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.