Roma Alejandro Garnacho'yu istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Roma, hücum hattına önemli bir takviye yapmak için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre İtalyan temsilcisi, Chelsea forması giyen Alejandro Garnacho'nun transfer durumu hakkında bilgi aldı.

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Habere göre Roma, 21 yaşındaki Arjantinli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. İtalyan ekibinin, Chelsea ile olası transfer şartlarını değerlendirdiği ve görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.