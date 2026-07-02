Roberto Martinez'den Ronaldo ve Gonçalo Ramos'a övgü dolu sözler: Gücümüz kadro derinliğimiz

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen Portekiz'de Teknik Direktör Roberto Martinez, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, takımın kadro kalitesine ve farklı oyuncu profillerine dikkat çekti.

"TAKIM İŞİNE KENDİNİ ADAMIŞ DURUMDA"

Roberto Martinez, Portekiz'in çok yönlü ve deneyimli futbolculara sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Çok yönlü futbolcularımız var, tecrübeli oyuncularımız var."

Martinez, Cristiano Ronaldo ve Gonçalo Ramos'un sahip olduğu özelliklere de vurgu yaptı.