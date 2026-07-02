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Roberto Martinez'den Ronaldo ve Gonçalo Ramos'a övgü dolu sözler: Gücümüz kadro derinliğimiz

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından Cristiano Ronaldo ve Gonçalo Ramos'a övgüler yağdırdı. Tecrübeli teknik adam, Portekiz'in en büyük gücünün kadro derinliği olduğunu söyledi.

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Roberto Martinez'den Ronaldo ve Gonçalo Ramos'a övgü dolu sözler: Gücümüz kadro derinliğimiz

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen Portekiz'de Teknik Direktör Roberto Martinez, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, takımın kadro kalitesine ve farklı oyuncu profillerine dikkat çekti.

"TAKIM İŞİNE KENDİNİ ADAMIŞ DURUMDA"

Roberto Martinez, Portekiz'in çok yönlü ve deneyimli futbolculara sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Çok yönlü futbolcularımız var, tecrübeli oyuncularımız var."

Martinez, Cristiano Ronaldo ve Gonçalo Ramos'un sahip olduğu özelliklere de vurgu yaptı.

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RONALDO VE RAMOS'A ÖVGÜ

Portekizli teknik adam, yıldız futbolcularıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo kadar iyi penaltı atabilen başka bir oyuncu yok ve Gonçalo Ramos gibi ceza sahasına girme gücüne ve yeteneğine sahip başka bir santrafor da yok."

Hırvatistan karşısında Cristiano Ronaldo penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirirken, Gonçalo Ramos uzatma dakikalarında kaydettiği golle takımına galibiyeti müjdeledi.

"BAŞKA OYUNCULARIMIZ DA VAR"

Martinez, Portekiz'in yalnızca birkaç oyuncuya bağlı olmadığını belirterek kadrodaki diğer isimlere de dikkat çekti.

"Bernardo Silva ve Rúben Neves'in tecrübesinden, Nélson Semedo ve Francisco Conceição'nun yeteneklerinden de faydalanıyoruz. Yardımcı olabilecek başka oyuncularımız da var. Takım işine kendini adamış durumda." ifadelerini kullandı.

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"PORTEKİZ'İN GÜCÜ KADRO DERİNLİĞİ"

Gonçalo Ramos'un ilk 11'de başlayıp başlamayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Roberto Martinez, tüm oyuncuların hazır olmasının önemine dikkat çekti.

"Hazır olması gereken oyuncularımız var ve Portekiz takımının gücü de burada yatıyor. João Félix de turnuvada iyi performans sergiliyor." diyen Martinez, kadro rekabetinin takım adına önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

Portekiz, son 16 turunda İspanya ile çeyrek final bileti için karşı karşıya gelecek.

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