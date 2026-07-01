CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe'de stoper rotası değişti! Yeni hedef Wout Faes

Kim Min-jae, Malang Sarr ve Nathan Ake transferlerinden sonuç alamayan Fenerbahçe, savunma için rotasını Leicester City forması giyen Wout Faes'e çevirdi. Belçika basını, sarı-lacivertlilerin transferde önemli aşama kaydettiğini öne sürdü.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de stoper rotası değişti! Yeni hedef Wout Faes

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Milan Skriniar'ın yanına üst düzey bir stoper kazandırmayı hedefleyen sarı-lacivertli ekip, daha önce gündemine aldığı Kim Min-jae, Malang Sarr ve Nathan Ake transferlerinde yüksek maliyet engeline takılmıştı.

Bu gelişmenin ardından yönetim, alternatif isimler üzerinde yoğunlaşırken listenin son sırasına Leicester City'nin Belçikalı savunmacısı Wout Faes eklendi.

Wout FaesWout Faes
FAES İÇİN TEMASLAR HIZLANDI

Belçika basınından Voetbalnieuws'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, 28 yaşındaki stoperin transferi için girişimlerini hızlandırdı. Haberde, sarı-lacivertli kulübün oyuncu tarafıyla görüşmelerde önemli ilerleme sağladığı ve transferin gerçekleşmesine yönelik sürecin olumlu ilerlediği aktarıldı.

Ayrıca Leicester City ile yapılan temaslarda da mesafe kat edildiği ve transferin düşük bir bonservis bedeli karşılığında tamamlanabileceği ifade edildi.

Wout FaesWout Faes
LEICESTER AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Monaco'da geçiren Wout Faes'in, Leicester City'nin gelecek sezon planlamasında yer almadığı belirtildi.

İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılının haziran ayına kadar devam eden Belçikalı savunmacının, kontratının son dönemine yaklaşması nedeniyle kulübün oyuncuyu bedelsiz kaybetmek istemediği ve bu nedenle gelen teklife olumlu yaklaştığı kaydedildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin sürmesi halinde Fenerbahçe'nin savunma transferini kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe'de stoper rotası değişti! Yeni hedef Wout Faes-4 Fenerbahçe'de stoper rotası değişti! Yeni hedef Wout Faes-5 Fenerbahçe'de stoper rotası değişti! Yeni hedef Wout Faes-6
Takvim Kaynak Tercihleri
UEFA Fenerbahçe'ye cezayı kesti: Gerekçe 2025 kadro maliyet tutarı
SONRAKİ HABER

UEFA Fenerbahçe'ye cezayı kesti

 Fenerbahçe'den beklenmedik transfer: Pedro Gonçalves için şartlar zorlanacak
ÖNCEKİ HABER

Fenerbahçe'ye Portekiz'den yeni yıldız
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Fenerbahçe

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler