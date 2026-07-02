A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından gözünü UEFA Uluslar A Ligi'ne çevirdi. Ay-Yıldızlılar, Avrupa'nın güçlü ekipleri Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya geleceği zorlu fikstürde hem sahadaki performansıyla hem de ekran başındaki futbolseverlerle buluşacak.

Dünya Kupası'ndan elenene milliler, gözünü Uluslar Ligi'ne çevirdi



Türkiye Futbol Federasyonu'nun stadyumları açıklamasının ardından karşılaşmaların yayın planı da netleşti. Milli takımın dört karşılaşması da ATV ekranlarından canlı yayınlanacak, müsabaka öncesi ve sonrasındaki özel yayınlar ise A Spor'da izleyiciyle buluşacak.