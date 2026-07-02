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Milli takımın Uluslar Ligi serüveni ATV'de! İşte maç programı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika'ya karşı oynayacağı dört kritik karşılaşmanın yayın programı netleşti. Eylül ve ekim ayındaki tüm mücadeleler ATV'den canlı yayınlanırken, maç önü ve maç sonu özel yayınları ise A Spor ekranlarında olacak.

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Milli takımın Uluslar Ligi serüveni ATV'de! İşte maç programı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından gözünü UEFA Uluslar A Ligi'ne çevirdi.

Ay-Yıldızlılar, Avrupa'nın güçlü ekipleri Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya geleceği zorlu fikstürde hem sahadaki performansıyla hem de ekran başındaki futbolseverlerle buluşacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun stadyumları açıklamasının ardından karşılaşmaların yayın planı da netleşti.

Milli takımın dört karşılaşması da ATV ekranlarından canlı yayınlanacak, müsabaka öncesi ve sonrasındaki özel yayınlar ise A Spor'da izleyiciyle buluşacak.

Milli Takım Uluslar A Ligi'nde mücadele edecekMilli Takım Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek
TÜM MAÇLAR ATV EKRANLARINDA

FIFA'nın uluslararası maç takviminde yaptığı düzenleme nedeniyle A Milli Takım, 21 Eylül-6 Ekim tarihlerini kapsayan milli maç döneminde dört karşılaşmaya çıkacak.

Tüm mücadeleler TSİ 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmalara ilişkin analizler, kadro değerlendirmeleri ve maç sonu yorumları ise A Spor'un özel yayınlarında ekranlara gelecek.

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İLK MAÇ KOCAELİ'NDE, İKİNCİ DURAK BURSA

Ay-Yıldızlı ekip, ilk sınavını 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda Fransa karşısında verecek. Ardından 28 Eylül Pazartesi günü Bursa Atatürk Spor Kompleksi'nde İtalya'yı konuk edecek.

Milli takım daha sonra deplasmana çıkacak. 2 Ekim Cuma günü Belçika ile Liege'deki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda karşılaşacak olan Türkiye, 5 Ekim Pazartesi günü ise Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile kozlarını paylaşacak.

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