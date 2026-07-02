Beşiktaş'ın Trossard transferinde maaş engeli! Planlar tutmadı
Beşiktaş, Arsenal forması giyen Leandro Trossard transferi için bonservis görüşmelerinde önemli mesafe kat etti. Ancak Belçikalı futbolcunun menajerinin talep ettiği sözleşme süresi ve maaş, siyah-beyazlı yönetimin planlarının üzerine çıktı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya kampına başlayan Beşiktaş, kadro planlamasına yönelik transfer çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.
Monaco'dan Kassoum Ouattara'yı renklerine bağlayan siyah-beyazlı ekip, hücum hattını güçlendirmek için rotasını bu kez Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard'a çevirdi.
Yönetimin, deneyimli futbolcunun transferini sonuçlandırmak amacıyla hem İngiliz kulübü hem de oyuncu cephesiyle temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.
BONSERVİS GÖRÜŞMELERİNDE MESAFE KAT EDİLDİ
Beşiktaş'ın, Arsenal ile yürüttüğü bonservis pazarlıklarında önemli ilerleme sağladığı belirtildi.
İngiliz ekibinin transfer için yaklaşık 20 milyon euro talep ettiği süreçte siyah-beyazlı yönetimin bu rakamı 15 milyon euro seviyelerine kadar çekmeyi başardığı ifade edildi.
Kulüpler arasındaki görüşmelerde olumlu bir tablo oluşmasına rağmen transferin tamamlanması için oyuncu tarafıyla yapılacak anlaşmanın belirleyici olacağı kaydedildi.
MENAJERİN TALEPLERİ PLANLARI ZORLADI
Bonservis konusunda önemli bir aşamaya gelen Beşiktaş'ın, bu kez Leandro Trossard'ın temsilcisiyle yapılan görüşmelerde pürüz yaşadığı aktarıldı.
Siyah-beyazlı kulübün Belçikalı futbolcuya 3 yıllık sözleşme ve sezon başına 7 milyon euro maaş önerdiği belirtilirken, oyuncunun menajerinin ise 4 yıllık kontrat ile yıllık 10 milyon euro ücret talep ettiği öne sürüldü.
Beşiktaş yönetiminin hem sözleşme süresi hem de maaş beklentisini mevcut şartlar açısından yüksek bulduğu ve bu nedenle transfer dosyasında yeniden değerlendirme yapabileceği ifade edildi.
Taraflar arasındaki görüşmelerin, bundan sonraki süreçte ortaya çıkacak yeni şartlara göre şekillenmesi bekleniyor.
Milli takımın Uluslar Ligi serüveni ATV'de! İşte maç programı
Fenerbahçe'den 10+4 hamlesi! Genç yıldızlar için temaslar başladı