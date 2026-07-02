Beşiktaş'ın Trossard transferinde maaş engeli! Planlar tutmadı

Yönetimin, deneyimli futbolcunun transferini sonuçlandırmak amacıyla hem İngiliz kulübü hem de oyuncu cephesiyle temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

Monaco'dan Kassoum Ouattara'yı renklerine bağlayan siyah-beyazlı ekip, hücum hattını güçlendirmek için rotasını bu kez Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard'a çevirdi.

Leandro Trossard

BONSERVİS GÖRÜŞMELERİNDE MESAFE KAT EDİLDİ

Beşiktaş'ın, Arsenal ile yürüttüğü bonservis pazarlıklarında önemli ilerleme sağladığı belirtildi.

İngiliz ekibinin transfer için yaklaşık 20 milyon euro talep ettiği süreçte siyah-beyazlı yönetimin bu rakamı 15 milyon euro seviyelerine kadar çekmeyi başardığı ifade edildi.

Kulüpler arasındaki görüşmelerde olumlu bir tablo oluşmasına rağmen transferin tamamlanması için oyuncu tarafıyla yapılacak anlaşmanın belirleyici olacağı kaydedildi.