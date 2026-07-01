Zeynep Sönmez - Claire Liu maçı canlı | Wimbledon'da ikinci tur heyecanı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon tek kadınlar ikinci turunda Amerikalı Claire Liu ile karşı karşıya geliyor. Çim korttaki kritik mücadelede temsilcimiz, adını üçüncü tura yazdırmak için korta çıktı.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ikinci tur mücadelesinde Amerikalı Claire Liu ile karşı karşıya geliyor.
İlk turda başarılı bir performans sergileyerek adını ikinci tura yazdıran Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında 146. basamakta bulunan Claire Liu karşısında üçüncü tur bileti için mücadele ediyor. Karşılaşma Londra'daki All England Club'ın Kort 15'inde oynanıyor.
ZEYNEP SÖNMEZ - CLAİRE LİU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
- Maç Tarihi: 1 Temmuz 2026 Çarşamba
- Başlama Saati: 14:30
Mücadele canlı olarak devam ederken tenis severler, Zeynep Sönmez - Claire Liu maçının anlık skorunu ve gelişmelerini yakından takip ediyor. Canlı skor verilerine göre karşılaşmada puanlar ve setler anbean güncelleniyor.
1. SET SONA ERDİ
Claire Liu 7-5 Zeynep Sönmez
İlk sette büyük çekişme yaşandı. Zeynep Sönmez zaman zaman oyuna ortak olsa da kritik anlarda hata yapınca Claire Liu seti 7-5 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.
2. SET
İkinci set başladı. Zeynep Sönmez, maçı final setine taşıyabilmek için ikinci sette üstünlük kurmaya çalışıyor. Claire Liu ise avantajını koruyarak karşılaşmayı iki sette tamamlamayı hedefliyor.
ANLIK SKOR
Sönmez, ikinci sette Amerikalı rakibine karşı 5-3 geride bulunuyor.
Zeynep Sönmez, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde Wimbledon'da üst üste ikinci kez üçüncü tura yükselme başarısını gösterecek. Milli raket, geçen yıl elde ettiği tarihi başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.