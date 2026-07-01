Toni Kroos'tan Alman milli takımına sert eleştiri: "Dünya çapında oyuncu yok"
Almanya'nın Paraguay'a penaltılarla elenmesinin ardından konuşan Toni Kroos, milli takım kadrosunda dünya çapında bir oyuncu bulunmadığını söyledi. Eski yıldız, başarılı turnuvalardaki Almanya ile mevcut takım arasında önemli bir kalite farkı olduğunu vurguladı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan Almanya, son 32 turunda Paraguay karşısında normal süresi 1-1 sona eren mücadelede penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Elenmenin ardından Alman futbolunun son dönemdeki performansı yeniden tartışılırken, ülkenin efsane isimlerinden Toni Kroos da milli takımın oyuncu kalitesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
DÜNYA ÇAPINDA OYUNCU EKSİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ
Julian Nagelsmann yönetimindeki kadronun bireysel kalite açısından geçmiş dönemlerin gerisinde olduğunu belirten Kroos, mevcut oyuncular arasında dünya futbolunun en üst seviyesinde yer alan bir isim bulunmadığını ifade etti. Eski yıldız futbolcu, takımda bu seviyeye ulaşabilecek potansiyele sahip isimler olduğunu ancak bunun henüz gerçekleşmediğini söyledi.
Kroos, Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlarda maçların kaderini belirleyen futbolcuların fark yarattığını belirterek, gol krallığı yarışının zirvesindeki isimlerin aynı zamanda dünya çapında oyuncular olduğunu dile getirdi. Almanya'nın ise şu an böyle bir oyuncuya sahip olmadığını söyleyen Kroos, bu gerçeğin kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.
"ESKİ ALMANYA HİSSİNİ VERMİYOR"
Kroos, Kroos & Kroos: die WM unter der Lupe adlı podcast programında yaptığı değerlendirmede, geçmişte başarılı turnuvalar oynayan Alman Milli Takımı'nın her zaman daha üst seviyeye çıkabileceği hissini verdiğini ifade etti. Mevcut kadronun ise bu özelliğini kaybettiğini belirten eski orta saha oyuncusu, Paraguay karşısında yalnızca rakibinden daha iyi olduklarını düşünerek kazanabilecekleri anlayışının yeterli olmadığını söyledi.
Almanya'nın Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından ülkede milli takımın geleceğine yönelik tartışmalar hız kazanırken, Toni Kroos'un kadro kalitesi ve oyuncu seviyesiyle ilgili değerlendirmeleri de eleştirilerin odağındaki başlıklardan biri oldu.
Belçika geri dönüşle son 16'da!
The USA son 16'da! ABD Bosna Hersek'i 2 golle geçti