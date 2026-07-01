Toni Kroos'tan Alman milli takımına sert eleştiri: "Dünya çapında oyuncu yok"

Toni Kroos

DÜNYA ÇAPINDA OYUNCU EKSİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Julian Nagelsmann yönetimindeki kadronun bireysel kalite açısından geçmiş dönemlerin gerisinde olduğunu belirten Kroos, mevcut oyuncular arasında dünya futbolunun en üst seviyesinde yer alan bir isim bulunmadığını ifade etti. Eski yıldız futbolcu, takımda bu seviyeye ulaşabilecek potansiyele sahip isimler olduğunu ancak bunun henüz gerçekleşmediğini söyledi.

Kroos, Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlarda maçların kaderini belirleyen futbolcuların fark yarattığını belirterek, gol krallığı yarışının zirvesindeki isimlerin aynı zamanda dünya çapında oyuncular olduğunu dile getirdi. Almanya'nın ise şu an böyle bir oyuncuya sahip olmadığını söyleyen Kroos, bu gerçeğin kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.