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Belçika - Senegal | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal karşı karşıya geliyor. İki takımın da tek hedefi son 16'ya kalarak yoluna kayıpsız devam edebilmek. Seattle'daki Lumen Field'da oynanacak mücadeleyi kazanan ekip, son 16 turunda ABD - Bosna Hersek eşleşmesinin galibiyle çeyrek finale yükselebilmek adına kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Belçika - Senegal | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal, son 16 bileti için sahada kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi Hector Said Martinez yönetiyor.

Belçika ile Senegal arasındaki son 32 turu mücadelesini kazanan ekip, son 16 turunda ABD ile Bosna Hersek arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle karşı karşıya gelecek.

Belçika - Senegal | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI-2

CANLI TAKİP

Belçika - Senegal maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Belçika: Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere.

Senegal: Mory Diaw, Krépin Diatta, Pathé Ciss, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs, Habib Diarra, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Ismaïla Sarr.

Sadio Mane'nin rakibiyle mücadelesiSadio Mane'nin rakibiyle mücadelesi

BELÇİKA GOL AVERAJIYLA LİDER OLDU

G Grubu'nda mücadele eden Belçika, turnuvaya İran beraberliğiyle başladı. İkinci maçında Mısır ile de yenişemeyen Kırmızı Şeytanlar, grup aşamasını Yeni Zelanda karşısında aldığı farklı galibiyetle tamamladı.

Topladığı 5 puan ve gol averajı üstünlüğüyle grubunu lider bitiren Belçika, doğrudan son 32 turuna yükseldi.

Kevin de Bruyne'nin yenilen gol sonrasında yaşadığı üzüntüKevin de Bruyne'nin yenilen gol sonrasında yaşadığı üzüntü

GOL

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Belçika - Senegal | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI-5 Belçika - Senegal | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI-6 Belçika - Senegal | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI-7
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