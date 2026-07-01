Belçika - Senegal | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI

Belçika ile Senegal arasındaki son 32 turu mücadelesini kazanan ekip, son 16 turunda ABD ile Bosna Hersek arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle karşı karşıya gelecek.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal, son 16 bileti için sahada kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi Hector Said Martinez yönetiyor.

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Belçika - Senegal maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Belçika: Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere.

Senegal: Mory Diaw, Krépin Diatta, Pathé Ciss, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs, Habib Diarra, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Ismaïla Sarr.