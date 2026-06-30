Lewandowski'nin yeni adresi resmen açıklandı
Kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürme kararı alan Robert Lewandowski, MLS ekiplerinden Chicago Fire ile anlaşmaya vardı. Polonyalı golcü, 2027-2028 sezonunun sonuna kadar sürecek sözleşmeye imza atarken, daha önce adı Fenerbahçe ile de gündeme gelmişti.
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- Robert Lewandowski, Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından MLS ekibi Chicago Fire ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı.
- 37 yaşındaki Polonyalı forvet, kulüp ve milli takım kariyerinde 700'ün üzerinde gole ulaştı.
- Lewandowski geçen sezon Barcelona formasıyla 46 maçta 19 gol atıp 2 asist yaptı.
- Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti ancak somut bir anlaşma sağlanamamıştı.
- Lewandowski, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona formalarıyla sayısız kupa kazandı.
Robert Lewandowski'nin yeni takımı resmiyet kazandı. İspanya'da Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından geleceği merak edilen Polonyalı yıldız, kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etme kararı aldı.
MLS ekiplerinden Chicago Fire, deneyimli santrforun transferini resmi açıklamayla duyurdu. Kulüp, 37 yaşındaki futbolcuyla 2027-2028 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak sözleşme imzalandığını açıkladı.
TRANSFER RESMEN DUYURULDU
Chicago Fire tarafından yapılan açıklamayla birlikte Lewandowski'nin yeni adresi kesinleşti. Avrupa futbolunun son yıllardaki en üretken golcülerinden biri olarak gösterilen Polonyalı forvet, kulüp ve milli takım kariyerinde 700'ün üzerinde gole ulaştı. Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona formalarıyla sayısız kupa kazanan Lewandowski, bireysel başarılarıyla da dünya futbolunun öne çıkan isimleri arasında yer aldı.
Geride kalan sezonda Barcelona formasıyla 46 resmi karşılaşmaya çıkan deneyimli golcü, 19 gol atarken 2 de asist yaptı. İspanyol ekibiyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından birçok kulüple adı anılan Lewandowski, tercihini MLS'ten yana kullandı.
FENERBAHÇE GÜNDEMİNE DE GELMİŞTİ
Robert Lewandowski'nin ismi Türkiye'de de transfer dönemlerinde sık sık gündeme gelmişti. Tecrübeli santrfor, Barcelona ile sözleşmesi devam ederken ilk olarak ocak ayında Sadettin Saran'ın başkan adaylığı sürecinde Fenerbahçe ile ilişkilendirilmiş, yaz transfer döneminde de sarı-lacivertli kulüple ilgili iddialar yeniden ortaya atılmıştı.
Ancak taraflar arasında somut bir anlaşma sağlanamazken, Polonyalı yıldız kariyerini MLS'te sürdürme kararı aldı. Chicago Fire ile imzalanan sözleşmeyle birlikte Lewandowski, 2027-2028 sezonunun sonuna kadar Amerikan ekibinin formasını giyecek.
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