Lewandowski'nin yeni adresi resmen açıklandı

Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti ancak somut bir anlaşma sağlanamamıştı.

Robert Lewandowski, Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından MLS ekibi Chicago Fire ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı.

Robert Lewandowski

TRANSFER RESMEN DUYURULDU

Chicago Fire tarafından yapılan açıklamayla birlikte Lewandowski'nin yeni adresi kesinleşti. Avrupa futbolunun son yıllardaki en üretken golcülerinden biri olarak gösterilen Polonyalı forvet, kulüp ve milli takım kariyerinde 700'ün üzerinde gole ulaştı. Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona formalarıyla sayısız kupa kazanan Lewandowski, bireysel başarılarıyla da dünya futbolunun öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Geride kalan sezonda Barcelona formasıyla 46 resmi karşılaşmaya çıkan deneyimli golcü, 19 gol atarken 2 de asist yaptı. İspanyol ekibiyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından birçok kulüple adı anılan Lewandowski, tercihini MLS'ten yana kullandı.