Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Kante'den
Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de N'Golo Kante endişesi yaşanıyor. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, deneyimli orta saha oyuncusunun dizindeki sakatlık nedeniyle İsveç ile oynanacak 2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında forma giyme ihtimalinin belirsiz olduğunu açıkladı.
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- Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu N'Golo Kante, dizindeki sakatlık nedeniyle Fransa Milli Takımı'nın İsveç ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında forma giyememe riski taşıyor.
- Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Kante'nin maçta görev alıp alamayacağının maç saatine kadar netleşeceğini açıkladı.
- Fransız basını L'Equipe, Kante'nin turnuvada şu ana kadar süre almayan üç orta saha oyuncusundan biri olduğunu bildirdi.
- Fransa, 2026 Dünya Kupası grup aşamasını 9 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi.
- Fransa-İsveç maçı pazartesiyi salıya bağlayan gece TSİ 00.00'da oynanacak.
Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları sürerken sarı-lacivertli camiayı yakından ilgilendiren bir gelişme daha yaşandı. Vedat Muriqi'nin sakatlığının ardından bu kez gözler N'Golo Kante'ye çevrildi.
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İsveç ile oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında tecrübeli futbolcunun sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Deschamps, Kante'nin sakatlığı nedeniyle kritik mücadelede görev alıp alamayacağının henüz netleşmediğini ifade etti.
KANTE'NİN DURUMU BELİRSİZ
Fransız teknik adam, yaptığı açıklamada N'Golo Kante'nin sakatlık problemi yaşadığını belirterek, İsveç karşısında sahada olup olmayacağının maç saatine kadar netlik kazanacağını söyledi.
Bu açıklama, yeni sezon öncesinde yıldız futbolcunun fiziksel durumu hakkında soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
Fenerbahçe teknik heyeti ve taraftarları, deneyimli orta saha oyuncusundan gelecek sağlık haberlerini yakından takip ediyor.
DİZİNDE SAKATLIK BULUNUYOR
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Kante, dizindeki sakatlık nedeniyle İsveç maçının kadrosunda yer alamama riski taşıyor. Aynı haberde, forvet oyuncusu Marcus Thuram'ın ise yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. Gazete, 2018 Dünya Kupası şampiyonu Kante'nin diz problemi yaşadığını ve turnuvada şu ana kadar süre almayan üç orta saha oyuncusundan biri olduğunu aktarırken, diğer isimlerin Lucas Hernandez ile Warren Zaire-Emery olduğu belirtildi.
Fransa, 2026 Dünya Kupası grup aşamasını üçte üç yaparak 9 puanla lider tamamladı. Rakip fileleri 10 kez havalandıran Fransız ekibi, salıyı çarşambaya bağlayan gece TSİ 00.00'da İsveç ile son 32 turunda karşı karşıya gelecek.
Kante'nin bu mücadelede forma giyip giymeyeceği ise son kontrollerin ardından belli olacak.
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