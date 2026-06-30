Galatasaray'ın transfer listesindeki Amadou Onana için "bonservis" freni

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dilek Demir Takvim.com.tr Spor

Günün Manşetleri Tüm Manşetler

Ancak Buruk'un 24 yaşındaki futbolcuyu çok beğendiği ve Aston Villa'nın 40-45 milyon euro seviyelerine inmesi durumunda sıcak gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor. 2029 yılına kadar sözleşmesi olan Onana 2024'te 60 milyon euro karşılığında Everton'dan A.Villa'ya transfer olmuştu.