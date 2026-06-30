Galatasaray'ın transfer listesindeki Amadou Onana için "bonservis" freni
Orta sahaya üst seviye bir isim bakan sarı- kırmızılılar, Amadou Onana'yı listesine aldı. Gardi'nin önerisiyle gündeme gelen 24 yaşındaki futbolcu için Aston Villa'nın 65 milyon euro bonservis bedeli belirlemesi yönetime geri adım attırdı.
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- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
- Menajer George Gardi, Amadou Onana'yı Galatasaray'a önerdi ve fiyat araştırması yapıldı.
- Aston Villa, Onana için 65 milyon euro bonservis talep edince geri adım atıldı.
- Okan Buruk, Onana'yı çok beğeniyor ve fiyatın düşmesi halinde transferde gelişmeler yaşanabilir.
- Onana, 2024'te Everton'dan Aston Villa'ya 60 milyon euroya transfer olmuştu.
Kadrosunu Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük hedef doğrultusunda güçlendirmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Öncelikli olarak orta alana çok üst seviye bir isim almayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda flaş bir futbolcu gündeme geldi.
FİYAT ARAŞTIRMASI YAPILDI
Alınan bilgilere göre bu sezon transferde daha aktif olması beklenen menajer George Gardi, Aston Villa formasını giyen Amadou Onana'yı kulübe önerdi. Yönetimin hemen teknik direktör Okan Buruk'la konuyu masaya yatırdığı ve gelen olumlu geri dönüşün ardından fiyat araştırması yapıldığı öğrenildi. Ancak İngiliz kulübünün Belçikalı yıldız için 65 milyon euro bonservis talep etmesi sonrasında geri adım atıldığı belirlendi. Şu anda Dünya Kupası'nda mücadele eden Onana ile ilgili turnuva sonrasında girişim yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.
BURUK ÇOK BEĞENİYOR
Ancak Buruk'un 24 yaşındaki futbolcuyu çok beğendiği ve Aston Villa'nın 40-45 milyon euro seviyelerine inmesi durumunda sıcak gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor. 2029 yılına kadar sözleşmesi olan Onana 2024'te 60 milyon euro karşılığında Everton'dan A.Villa'ya transfer olmuştu.
Dilek Demir Takvim.com.tr Spor