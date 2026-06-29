Brezilya son 16 turuna adını Japonya'ya 90+6'da attığı golle yazdırdı!

56' Brezilya beraberliği yakaladı. Ceza sahasının solundan Gabriel'in yaptığı ortada arka direkte boş kalan Casemiro iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Skor 1-1 oldu.

58' Brezilya öne geçmeye çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Vinicius Junior çalımlarla ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Kaleci Suzuki'nin de dokunduğu top direkten oyun alanına geri döndü.

64' Japonya hızlı hücumla etkili oldu. Savunmanın gönderdiği uzun pasta Ueda topla buluştu. Ceza sahasına girerken şutunu çekti ancak kaleci Alisson gole izin vermedi.

74' Brezilya bir kez daha tehlike yarattı. Sol kanatta topla buluşan Endrick'in ortasında arka direkte boş kalan Rayyan kafayı vurdu. Japonya savunması topu kornere uzaklaştırdı.