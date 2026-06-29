Brezilya son 16 turuna adını Japonya'ya 90+6'da attığı golle yazdırdı!
Houston Stadyumu'nda oynanan dev mücadelede Japonya, 29. dakikada Kaishu Sano'nun golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen Sambacılar, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı. Carlo Ancelotti'nin hamleleriyle maçı çeviren Brezilya, 56'da Casemiro ve 90+6'da Gabriel Martinelli'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı.
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- Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Japonya'yı 90+6. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
- Japonya, Kaishu Sano'nun 29. dakikada attığı golle maçta 1-0 öne geçti.
- Brezilya, 56. dakikada Casemiro'nun kafa golüyle skoru 1-1'e getirdi.
- Gabriel Martinelli, 90+6. dakikada attığı golle Brezilya'ya galibiyeti getirdi.
- Brezilya, son 16 turunda Fildişi Sahili - Norveç eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya, geriye düştüğü maçta Japonya'yı 90+6. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Brezilya ile Japonya arasındaki Dünya Kupası mücadelesi başladı.
10' Brezilya etkili geldi. Santos'un pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Guimarães bekletmeden şutunu çekti. Ancak top, takım arkadaşı Paqueta'dan geri döndü.
12' Orta sahada boşta kalan topu kazanmak isteyen Vinicius Junior, Sano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, Japon oyuncu Sano'ya sarı kart gösterdi.
14' Japonya'da Kamada orta sahada aldığı topla hücuma çıktı. Ceza sahasına girmek üzereyken Casemiro'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, Brezilyalı oyuncuya sarı kart gösterdi.
23' Topun auta çıkmasının ardından karşılaşmada ilk su molası verildi.
28' Japonya gole yaklaştı. Kamada'nın kullandığı köşe vuruşunda Ueda iyi yükseldi ancak kafa vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.
29' Japonya öne geçti. Ön alan baskısıyla topu kazanan Sano, ceza sahasına doğru ilerledi ve sol köşeye yerden sert bir vuruş yaptı. Top ağlarla buluştu ve Japonya, Brezilya karşısında 1-0 öne geçti.
34' Brezilya beraberlik golü için yüklendi. Ceza sahası dışında Guimarães'in pasında topla buluşan Vinicius Junior bekletmeden şutunu çekti ancak kaleci Suzuki topun sahibi oldu.
44' Brezilya'da Guimarães orta sahada yerde kaldı. Hakem, faulü yapan Kamada'ya sarı kart gösterdi.
48' Japonya'da Maeda orta sahada çalımını attıktan sonra Danilo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, Danilo'ya sarı kart gösterdi.
52' Brezilya tehlikeli geldi. Sağ kanatta topla buluşan Danilo'nun ortasında Guimarães kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Suzuki, gole izin vermedi.
54' Brezilya mutlak bir fırsattan yararlanamadı. Sol kanattan ceza sahasına giren Endrick'in ortasında Rayyan kafayı vurdu. Tomiyasu topu çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında Ito, Cunha şutunu çekemeden topu uzaklaştırdı.
56' Brezilya beraberliği yakaladı. Ceza sahasının solundan Gabriel'in yaptığı ortada arka direkte boş kalan Casemiro iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Skor 1-1 oldu.
58' Brezilya öne geçmeye çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Vinicius Junior çalımlarla ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Kaleci Suzuki'nin de dokunduğu top direkten oyun alanına geri döndü.
64' Japonya hızlı hücumla etkili oldu. Savunmanın gönderdiği uzun pasta Ueda topla buluştu. Ceza sahasına girerken şutunu çekti ancak kaleci Alisson gole izin vermedi.
74' Brezilya bir kez daha tehlike yarattı. Sol kanatta topla buluşan Endrick'in ortasında arka direkte boş kalan Rayyan kafayı vurdu. Japonya savunması topu kornere uzaklaştırdı.
84' Brezilya'da Danilo savunma arkasına sarktı. Rayyan'ın pasıyla topla buluşan Danilo, kaleci Suzuki'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, Suzuki'ye sarı kart gösterdi.
90+6' Brezilya son dakikada golü buldu. Guimarães'in pasında ceza sahası içinde boş kalan Martinelli düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Brezilya, Japonya karşısında 2-1 öne geçti.
MS Brezilya, Dünya Kupası maçında Japonya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
MAÇTA DİĞER YAŞANANLAR
2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya, Houston Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin düdük çaldığı müsabakada Japonya 29. dakikada 1-0 öne geçti.
Orta saha çizgisinde topu kazanan Kaishu Sano, topla ilerleyerek ceza yayı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi.
Topla oynamada üstün olan Brezilya pozisyon üretmekte zorluk yaşarken, takımlar soyunma odasına 1-0'lık skorla girdi.
Carlo Ancelotti, ikinci yarıya Endrick hamlesiyle başlarken 56. dakikada beraberlik golü geldi.
Ceza sahası sol çaprazdan Gabriel'in arka direğe ortasında Casemiro kafayla topu ağlara gönderdi.
Bu golden 2 dakika sonra çalımlarla ceza sahasına giren Vinicius Junior'un şutu direkten döndü. Karşılaşmanın 2. yarısında tamamen üstün bir oyun sergileyen ve net pozisyonlara giren Sambacılar, golü uzatma dakikalarında buldu.
Pres yaparak kazanılan topu Bruno Guimaraes, ceza sahası içindeki Gabriel Martinelli ile buluşturdu. Martinelli'nin plase vuruşunda kaleci Suzuki'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti.
Kalan dakikalarda Japonlar golü bulamazken Brezilya adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.
Sambacılar, son 16 turunda Fildişi Sahili - Norveç eşleşmesinin galibi ile oynayacak.
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