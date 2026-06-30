Galatasaray'dan stoper hamlesi: Sanchez giderse hedef Van Dijk veya Kim Min-Jae

Kim Min Jae'nin Fenerbahçe ile de adı geçerken, Galatasaray'a olası bir teklif durumunda soğuk bakmayacağı belirtiliyor.

Satışın gerçekleşmesi halinde Galatasaray, A sınıf bir stoper takviyesi için Virgin Van Dijk ve Kim Min Jae'yi hedefliyor.

Galatasaray'da geçen sezon gösterdiği inişli çıkışlı performansla kafalarda soru işareti bırakan Davinson Sanchez bir anda transferin gözdesi oldu. Kolombiya Milli Takımı'nın formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda harika bir performans sergileyen yıldız futbolcunun taliplerinin sürekli artması nedeniyle sarı-kırmızılılar düğmeye bastı.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla transferin gözdesi oldu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un mutlaka takımda tutmak istediği Davinson Sanchez'in satışına kesinlikle sıcak bakmıyor. Ancak başta Como olmak üzere, transfer için devrede olan kulüplerden 30 milyon euroluk bir teklif gelirse masaya oturulacak. Satışın gerçekleşmesi halinde ise A sınıf bir stoper takviyesi için harekete geçilecek.