Galatasaray'dan stoper hamlesi: Sanchez giderse hedef Van Dijk veya Kim Min-Jae
Kolombiya formasıyla harika bir Dünya Kupası geçiren Davinson Sanchez'e birçok kulübün ilgi göstermesi sonrası sarı-kırmızılılar B ve C planını yaptı. Galatasaray yönetimi bir satış gerçekleşirse önce Virgil Van Dijk'a, sonra da Kim Min Jae'ye gitmeyi düşünüyor.
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- Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla transferin gözdesi oldu.
- Teknik direktör Okan Buruk, Sanchez'in takımda kalmasını isterken, yönetim 30 milyon euroluk teklif gelirse satışa sıcak bakabilir.
- Satışın gerçekleşmesi halinde Galatasaray, A sınıf bir stoper takviyesi için Virgin Van Dijk ve Kim Min Jae'yi hedefliyor.
- Kim Min Jae'nin Fenerbahçe ile de adı geçerken, Galatasaray'a olası bir teklif durumunda soğuk bakmayacağı belirtiliyor.
- Galatasaray yönetimi, olası transfer senaryoları için B planını hazırlamış durumda.
Galatasaray'da geçen sezon gösterdiği inişli çıkışlı performansla kafalarda soru işareti bırakan Davinson Sanchez bir anda transferin gözdesi oldu. Kolombiya Milli Takımı'nın formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda harika bir performans sergileyen yıldız futbolcunun taliplerinin sürekli artması nedeniyle sarı-kırmızılılar düğmeye bastı.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un mutlaka takımda tutmak istediği Davinson Sanchez'in satışına kesinlikle sıcak bakmıyor. Ancak başta Como olmak üzere, transfer için devrede olan kulüplerden 30 milyon euroluk bir teklif gelirse masaya oturulacak. Satışın gerçekleşmesi halinde ise A sınıf bir stoper takviyesi için harekete geçilecek.
Bu senaryo üzerinden bir liste oluşturan Galatasaray'da ilk hedefin Virgin Van Dijk olduğu bir süredir konuşuluyordu. Alınan bilgilere göre yönetim B planını da yaptı ve Bayern Münih formasını giyen Kim Min Jae'yi de listeye aldı.
İsmi bir süredir Fenerbahçe ile de geçen Koreli stoperin olası bir teklif durumunda sarı-kırmızılılara soğuk bakmayacağı belirtiliyor.
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Dilek Demir Takvim.com.tr Spor