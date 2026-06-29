Zeynep Sönmez Wimbledon’da 2. tura yükseldi: Ann Li maçının setleri ve sıradaki rakibi

KARAR SETİNDE SON SÖZÜ ZEYNEP SÖYLEDİ

Final setinde ise Zeynep Sönmez bir kez daha oyunun kontrolünü eline aldı. Kritik puanlarda sergilediği soğukkanlı performans, etkili servis karşılama oyunları ve uzun rallilerdeki üstünlüğüyle rakibine üstünlük kuran milli tenisçi, karar setini 6-4 kazanarak korttan galibiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla klasmanın 51. basamağında bulunan Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında ilk 30'da yer alan güçlü rakibini mağlup ederek Wimbledon'da ikinci tura yükselirken, Grand Slam kariyerine bir önemli başarı daha ekledi.