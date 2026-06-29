Zeynep Sönmez Wimbledon’da 2. tura yükseldi: Ann Li maçının setleri ve sıradaki rakibi
Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon tek kadınlar ilk tur maçında milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 29 numarası Ann Li'yi 2-1 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. Londra'daki tarihi turnuvada sergilediği geri dönüşle büyük bir başarıya imza atan dünya 51 numarası Zeynep Sönmez'in ikinci turdaki rakibi Liu oldu.
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- Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da dünya 29 numarası Ann Li'yi 7-5, 1-6, 6-4'lük skorla yenerek ikinci tura yükseldi.
- Zeynep Sönmez ilk sette 4-1 geriden gelerek 7-5 kazandı, ikinci seti 1-6 kaybetti ve karar setini 6-4 alarak maçı kazandı.
- Dünya sıralamasında 51. sırada bulunan Zeynep Sönmez, ikinci turda Çinli Liu ile 1 Temmuz Çarşamba günü karşılaşacak.
- Zeynep Sönmez, 2025 Wimbledon'da açık dönemdeki bir Grand Slam turnuvasında teklerde üçüncü tura yükselen ilk Türk tenisçi olmuştu.
- Liu, ilk turda Belçikalı Hanne Vandewinkel'i 2-1 yenerek Zeynep'in ikinci turdaki rakibi oldu.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon'da dünya 29 numarası Ann Li'yi 7-5, 1-6, 6-4'lük setlerle mağlup ederek ikinci tura yükseldi.
Londra'daki All England Club'da oynanan karşılaşmada etkili performansla öne çıkan Zeynep Sönmez, üç sete uzayan mücadeleden galibiyetle ayrılarak adını ikinci tura yazdırdı. Milli tenisçi, ilk sette 4-1 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmadı.
Servis karşılama oyunlarında yakaladığı fırsatları iyi değerlendiren Zeynep, ritmini bulmasının ardından üst üste kazandığı oyunlarla skora denge getirdi. Setin son bölümünde baskıyı tamamen rakibine hissettiren milli tenisçi, kritik puanlardaki başarılı performansıyla 4-1 geriden gelerek ilk seti 7-5 kazanmayı başardı. Bu etkileyici geri dönüş, karşılaşmanın en önemli kırılma anlarından biri oldu.
ANN Lİ İKİNCİ SETTE KARŞILIK VERDİ
İkinci sette servis oyunlarında daha yüksek yüzdeyle oynayan ve hücum temposunu artıran dünya 29 numarası Ann Li, erken yakaladığı kırılma avantajını koruyarak seti 6-1 kazandı ve mücadelede durumu eşitledi.
KARAR SETİNDE SON SÖZÜ ZEYNEP SÖYLEDİ
Final setinde ise Zeynep Sönmez bir kez daha oyunun kontrolünü eline aldı. Kritik puanlarda sergilediği soğukkanlı performans, etkili servis karşılama oyunları ve uzun rallilerdeki üstünlüğüyle rakibine üstünlük kuran milli tenisçi, karar setini 6-4 kazanarak korttan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla klasmanın 51. basamağında bulunan Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında ilk 30'da yer alan güçlü rakibini mağlup ederek Wimbledon'da ikinci tura yükselirken, Grand Slam kariyerine bir önemli başarı daha ekledi.
İKİNCİ TURDAKİ RAKİBİ LIU
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen organizasyondaki tek kadınlar ilk tur maçında, dünya 103 numarası Belçikalı Hanne Vandewinkel ile klasmanın 146. basamağındaki Claire Liu karşılaştı.
Elemelerden ana tabloya yükselen Liu, korttan 2-1 galip ayrılarak Zeynep'in rakibi oldu.
Haftaya dünya sıralamasında 51'inciliğe çıkarak başlayan Zeynep ile Liu arasındaki 2. tur mücadelesi, 1 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
2025 Wimbledon'da açık dönemdeki bir grand slam turnuvasında teklerde 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi olan Zeynep, başarısını tekrarlamaya çalışacak.