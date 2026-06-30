Faslı futbolcular turu secdeyle kutladı! Dünya Kupası'nda son 16 sevinci

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı penaltı atışlarında 3-2 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Faslı futbolcular maç sonunda saha içinde toplanarak takım halinde secde etti ve galibiyeti kutladı.

Normal süresi 1-1 biten maçta Hollanda'ya Cody Gakpo, Fas'a ise Issa Diop gol attı.

Fas, son 16 turunda ev sahibi Kanada ile eşleşti.

2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Fas, 2026 turnuvasında da istikrarlı performansını sürdürüyor.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı seri penaltı atışları sonunda 3-2 mağlup eden Fas, sahadan yalnızca son 16 biletiyle değil, maç sonundaki anlamlı kutlamasıyla da ayrıldı. Son penaltının ağlarla buluşmasının ardından büyük sevinç yaşayan Faslı futbolcular, saha içinde toplanarak takım halinde secde etti. Penaltı atışları öncesinde yedek kulübesinde birlikte dua eden oyuncular, turu geçmelerinin ardından şükür secdesiyle galibiyeti kutladı.