Beşiktaş Marc Casado'yu gözüne kestirdi! Milan ile yarış başladı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Beşiktaş, Barcelona forması giyen Marc Casadó ile ilgileniyor.

Marc Casadó'nun menajeri Jorge Mendes, oyuncusuna yeni bir takım arıyor.

Beşiktaş ve Milan, Jorge Mendes'in değerlendirdiği seçenekler arasında yer alıyor.

Suudi Arabistan Pro Ligi ekipleri de Marc Casadó için devrede bulunuyor.

Marc Casadó'nun geleceğine ilişkin kararın yakında netleşmesi bekleniyor.

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta transfer gündemine dikkat çeken bir isim geldi. Siyah-beyazlıların, Barcelona forması giyen Marc Casadó ile ilgilendiği öne sürüldü. Orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ın, genç futbolcunun transferi için girişimlerini sürdürdüğü iddia edildi.

Beşiktaş Marc Casado'yu istiyor JORGE MENDES DEVREDE İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin haberine göre, Marc Casadó'nun menajeri Jorge Mendes, oyuncusuna yeni bir takım bulmak için görüşmelerini sürdürüyor. Portekizli menajerin değerlendirdiği seçenekler arasında Milan ile birlikte Beşiktaş'ın da yer aldığı belirtildi.