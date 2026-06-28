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Beşiktaş Marc Casado'yu gözüne kestirdi! Milan ile yarış başladı

Yeni sezon öncesi orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Barcelona'nın genç yıldızı Marc Casadó'yu transfer listesine aldığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, İspanyol futbolcu için önemli kulüplerle yarıştığı iddia edildi.

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Beşiktaş Marc Casado'yu gözüne kestirdi! Milan ile yarış başladı
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  • Beşiktaş, Barcelona forması giyen Marc Casadó ile ilgileniyor.
  • Marc Casadó'nun menajeri Jorge Mendes, oyuncusuna yeni bir takım arıyor.
  • Beşiktaş ve Milan, Jorge Mendes'in değerlendirdiği seçenekler arasında yer alıyor.
  • Suudi Arabistan Pro Ligi ekipleri de Marc Casadó için devrede bulunuyor.
  • Marc Casadó'nun geleceğine ilişkin kararın yakında netleşmesi bekleniyor.

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta transfer gündemine dikkat çeken bir isim geldi. Siyah-beyazlıların, Barcelona forması giyen Marc Casadó ile ilgilendiği öne sürüldü. Orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ın, genç futbolcunun transferi için girişimlerini sürdürdüğü iddia edildi.

Beşiktaş Marc Casado'yu istiyorBeşiktaş Marc Casado'yu istiyor

JORGE MENDES DEVREDE

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin haberine göre, Marc Casadó'nun menajeri Jorge Mendes, oyuncusuna yeni bir takım bulmak için görüşmelerini sürdürüyor. Portekizli menajerin değerlendirdiği seçenekler arasında Milan ile birlikte Beşiktaş'ın da yer aldığı belirtildi.

Marc Casado ile Milan da ilgileniyorMarc Casado ile Milan da ilgileniyor

TRANSFER YARIŞI KIZIŞTI

Haberde, Jorge Mendes'in Marc Casadó'nun transferi konusunda Beşiktaş ile temas halinde olduğu aktarıldı. Genç orta saha oyuncusu için Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinin de devrede olduğu kaydedildi.

Marc Casado Barcelona'dan ayrılabilirMarc Casado Barcelona'dan ayrılabilir

KARAR BEKLENİYOR

Barcelona altyapısından yetişen Marc Casadó'nun geleceğine ilişkin kararın önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın ise transfer sürecindeki gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

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Beşiktaş Marc Casado'yu gözüne kestirdi! Milan ile yarış başladı-5 Beşiktaş Marc Casado'yu gözüne kestirdi! Milan ile yarış başladı-6 Beşiktaş Marc Casado'yu gözüne kestirdi! Milan ile yarış başladı-7
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